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मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड: मुस्कान ने जेल में बदली जिंदगी, 6-8 घंटे अब ऐसे बिता रही, इस वजह से नहीं करती कोई काम

मेरठ: मेरठ नीला ड्रम कांड की मुख्य आरोपी मुस्कान ने जेल में अपनी दिनचर्या को ही बदल दिया है. अब वह 6 से 8 घंटे तक बस एक ही काम करती है. वहीं उसकी बेटी अब छह माह की हो गई है. इस वजह से जेल प्रशासन उससे जेल का कोई काम नहीं लेता है. 13 महीने बाद मुस्कान और प्रेमी साहिल को मेरठ की कोर्ट में मंगलवार पर पेशी पर लाया गया था. इस दौरान मुस्कान छह माह की बेटी को सीने से चिपकाए हुए नजर आई थी.







जेल में क्या कर रही मुस्कान: वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान इन दिनों जेल में पूजा-पाठ में लीन रहती है और छोटी बच्ची होने के कारण उससे कोई काम भी नहीं लिया जा रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि अब दोनों आरोपी तनाव में दिख रहे हैं और उन्हें सजा का डर सता रहा है. वे लगातार कानूनी प्रक्रिया, भविष्य की अपील और केस लड़ने के तरीकों के बारे में जानकारी ले रहे हैं.

दोनों आरोपी ये चाहते हैं: वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि आरोपी मुस्कान और साहिल अब इस हत्याकांड में अपने बचाव के लिए उच्च न्यायालय में अपील करना चाहते हैं. इसके लिए दोनों ने अपनी मंशा भी जाहिर की है. इसके लिए दोनों को कानूनी प्रक्रिया से अवगत कराया गया है. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत दोनों आरोपी को आगे भी सहायता मिल सकती है.