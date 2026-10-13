ETV Bharat / state

नीला ड्रम और सर्पदंश षड्यंत्र केस में सजा का काउंटडाउन शुरू, 14 और 16 अक्टूबर को होगा ऐलान, परिजनों ने की फांसी की मांग

मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : नीला ड्रम केस से देशभर में बहुचर्चित बना सौरभ हत्याकांड मामले में अदालत ने आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को हत्या का दोषी करार दिया है. इधर सर्पदंश का झूठा षड्यंत्र रचकर अपने पति की जान लेने वाली रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को भी कोर्ट ने दोषी ठहराया है. अब अदालत में साहिल और मुस्कान को 14 अक्टूबर तो रविता और अमरदीप को 16 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी. इस बीच इन दोनों महिला दोषियों और उनके प्रेमियों को मेरठ जिला कारागार से दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा.

नीला ड्रम और सर्पदंश षड्यंत्र केस (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के सौरभ राजपूत हत्याकांड में कोर्ट ने मृतक की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को हत्या का दोषी माना था. अदालत ने इस कृत्य को जघन्य अपराध मानते हुए स्पष्ट किया था कि यह हत्या पूरी तरह सोच-समझकर और खौफनाक इरादे के साथ की गई थी. कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाने के लिए 14 अक्टूबर की तारीख तय की थी, जिसके तहत बुधवार को इन दोनों गुनहगारों को सजा सुनाई जाएगी.