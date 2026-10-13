नीला ड्रम और सर्पदंश षड्यंत्र केस में सजा का काउंटडाउन शुरू, 14 और 16 अक्टूबर को होगा ऐलान, परिजनों ने की फांसी की मांग
सौरभ और अमित हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 2:51 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 3:18 PM IST
मेरठ : नीला ड्रम केस से देशभर में बहुचर्चित बना सौरभ हत्याकांड मामले में अदालत ने आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को हत्या का दोषी करार दिया है. इधर सर्पदंश का झूठा षड्यंत्र रचकर अपने पति की जान लेने वाली रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को भी कोर्ट ने दोषी ठहराया है. अब अदालत में साहिल और मुस्कान को 14 अक्टूबर तो रविता और अमरदीप को 16 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी. इस बीच इन दोनों महिला दोषियों और उनके प्रेमियों को मेरठ जिला कारागार से दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा.
दरअसल, ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के सौरभ राजपूत हत्याकांड में कोर्ट ने मृतक की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को हत्या का दोषी माना था. अदालत ने इस कृत्य को जघन्य अपराध मानते हुए स्पष्ट किया था कि यह हत्या पूरी तरह सोच-समझकर और खौफनाक इरादे के साथ की गई थी. कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाने के लिए 14 अक्टूबर की तारीख तय की थी, जिसके तहत बुधवार को इन दोनों गुनहगारों को सजा सुनाई जाएगी.
इसी तरह, बहसुमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव के अमित की सुनियोजित हत्या के मामले में कोर्ट ने उसकी पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप को भी दोषी करार दिया है. इस मामले में दोनों आरोपियों पर हत्या का दोष सिद्ध हो चुका है, अब 16 अक्टूबर को कोर्ट दोनों को सजा सुनाएगी.
मेरठ जिला कारागार से किया जाएगा शिफ्ट
वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि जिला कारागार में बंद मुस्कान और रविता को लखनऊ सेंट्रल जेल भेजा जाएगा, जबकि मुस्कान के प्रेमी साहिल और रविता के प्रेमी अमरदीप को आगरा सेंट्रल जेल शिफ्ट किया जाएगा. साथ ही, उन्होंने बताया कि जैसे ही दोनों के सजा का एलान हो जाएगा, आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. उन्होंने बताया कि दोषी सिद्ध होने के बाद से मुस्कान, रविता, साहिल और अमरदीप बेहद ही शांत रहते हैं. ज्यादा बातचीत भी नहीं करते हैं.
मां ने की फांसी की मांग
मृतक सौरभ की मां रेणु का कहना है कि उनके बेटे की कातिल पत्नी ने रिश्ते का सम्मान नहीं किया, बल्कि अवैध संबंधों को तरजीह दी. फिर प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ को टुकड़े-टुकड़े करके हत्या कर दी. उन्होंने कहा कि ऐसी दरिंदगी करने वालों को अदालत फांसी दे, हम यही मांग करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है, अदालत दोषियों को फांसी देगी.
वहीं, अकबरपुर सादात गांव की रहने वाले मृतक अमित के परिजनों ने भी गुनहगारों को फांसी देने की मांग की है. शासकीय अधिवक्ता फरजाना मेकसूद का कहना है कि रविता और उसके प्रेमी को कोर्ट से फांसी होगी या उम्रकैद. ये तो 16 अक्टूबर को तय होगा, लेकिन ये अपराध माफी के योग्य नहीं है.
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