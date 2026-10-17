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48 घंटे में मुस्कान-साहिल, रविता-अमरदीप को फांसी ! क्रांतिधरा मेरठ से फूटे न्याय के फव्वारे की हो रही जय !

मेरठ में 48 घंटे में 4 खलनायकों को फांसी के निर्णय को अधिवक्ताओं ने माना ऐतिहासिक. ( ईटीवी भारत )

मेरठ: क्रान्तिधरा मेरठ में 48 घंटे के अंदर दो अलग-अलग मामलों में चार गुनहगारों को फांसी की सजा सुनाए जाने पर मेरठ में अधिवक्ताओं ने दोनों फैसलों का स्वागत किया है. जहां 16 अक्टूबर को नीला ड्रम केस में सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई गई थी. वहीं आज सांप वाली रविता के नाम से चर्चित अमित हत्याकांड मामले में मृतक अमित की हत्यारी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को शुक्रवार को भा कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है.

शुक्रवार को अमित हत्याकांड के आरोपियों को अदालत के द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई जाने के बाद मेरठ के सीनियर अधिवक्ताओं ने बात की, अधिवक्ताओं ने दोनों ही मामलों में सुनाए गए इस फैसले का स्वागत किया.

उन्होंने कहा कि जिस पत्नी को हम देवी मानते हैं. ऐसे में पत्नी के द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर जघन्य तरीके से हत्या कर देना, इससे कहीं ना कहीं समझ में गिरावट आई है. और ऐसे मामले जिस तरह का संदेश देते हैं वह किसी भी तरह से स्वीकार योग्य नहीं होने चाहिए.

उन्होंने कहा कि अपने 20 साल के करियर में पहले ऐसा कभी नहीं देखा था. जिसमें 48 घंटे में ऐसे बड़े दो जजमेंट आए हैं और दोनों ही जजमेंट बहुत ही सराहनीय हैं.

मेरठ में 48 घंटे में 4 खलनायकों को फांसी के निर्णय को अधिवक्ताओं ने माना ऐतिहासिक. (ईटीवी भारत)

ईटीवी भारत ने इस दौरान सीनियर एडवोकेट श्रवण दीक्षित से बातचीत की. उन्होंने इस फैसले का स्वागत करते हो कहा कि जितनी भी सराहना की जाए, वह काम है. जिस तरह से समाज में घटनाएं बढ़ रही हैं. उसके बाद एक के बाद 48 घंटे में दोनों ऐसी घटनाओं में, जिनमें कि गुनहगारों ने न सिर्फ रिश्तों को तार-तार किया बल्कि, प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी की हत्या करना एक जगन्य अपराध है.

मेरठ में 48 घंटे में 4 खलनायकों को फांसी के निर्णय को अधिवक्ताओं ने माना ऐतिहासिक. (ईटीवी भारत)

जैसे ही अदालत में हत्यारी रविता और उसके प्रेमी को मृत्युदंड की सजा सुनाई कोर्ट के बाहर लोगों ने ताली बजाकर फैसले का स्वागत किया, वहीं मिठाई बांट कर लोगों ने स्वागत किया.

श्रवण दीक्षित ने कहा कि सही मायने में यह जो अदालत में फैसला सुनाया गया है. यह नजीर बनेगा और न सिर्फ मेरठ के लिए,बल्कि पूरे देश-दुनिया के लिए.

जिला शासकीय अधिवक्ता के के चौबे ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि मेरठ को क्रांति धर कहा जाता है और देखा है जब भी कुछ बदलाव होता है, तो यहीं से बदलाव की चिंगारी सुलगती रही है. चाहे 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बिल्कुल फूंका गया हो और अब जिस तरह से अदालत ने 48 घंटे में दो बेहद ही गंभीर मामलों में सजा सुनाई है, इसके लिए अभियोजन की पूरी टीम प्रशंसा की पात्र है.

मेरठ में 48 घंटे में 4 खलनायकों को फांसी के निर्णय को अधिवक्ताओं ने माना ऐतिहासिक. (ईटीवी भारत)

डीजीसीए ने कहा कि जिस तरह से न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए मनुस्मृति का और सावित्री का जिक्र करते हुए दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. उससे यह स्पष्ट है कि जो जगह ने अपराध है वह किसी भी तरह से समाज में बर्दाश्त योग्य नहीं है और ऐसे मामलों में अदालत का यह निर्णय पूरी तरह से स्वागत योग्य है, यह निश्चित ही सभी के लिए नजीर बनेगा और जो घटनाएं हो रही थीं, इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग सकेगी.

मेरठ में 48 घंटे में 4 खलनायकों को फांसी के निर्णय को अधिवक्ताओं ने माना ऐतिहासिक. (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि हमारे समाज में भारतीय समाज में यह कहा जाता है कि नारी सर्वत्र पूज्यते, लेकिन जिस तरह से इन दो घटनाओं से समाज में मैसेज गया, वह किसी भी समझ में बर्दाश्त योग्य नहीं है और ना ही माफी के लायक ही है. ऐसे में जहां सावित्री यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए लड़ गई थी.

वहीं मेरठ की रविता और मुस्कान ने अवैध संबंधों के फेर में पड़ कर जो अपराध किया, उस समाज में खराब संदेश गया, लेकिन अदालत ने जिस तरह से निर्णय सुनाया, उस ऐसी कृत्य करने वाले लोगों को सख्त संदेश भी दिया गया है.

मेरठ में 48 घंटे में 4 खलनायकों को फांसी के निर्णय को अधिवक्ताओं ने माना ऐतिहासिक. (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि जिस तरह से घटनाएं हैं, उसमें कहीं ना कहीं सात जन्मों के रिश्ते की हत्या की गई थी.

ईटीवी भारत ने और विजय अधिवक्ताओं से बात की सभी ने कोर्ट के निर्णय की सराहना की है. सभी का यही कहना है कि निश्चित ही जिस तरह से मेरठ की इन घटनाओं में कोर्ट ने हत्यारों को मृत्युदंड दिया है, उससे समाज में कानून के प्रति भी विश्वास बढ़ेगा, लोग जानेंगे कि अगर कहीं कोई गलत कृत्य होता है तो ऐसे अपराधी को सजा मिलना निश्चित है.