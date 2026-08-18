5 दिन तक घर में पड़ा रहा मशहूर संगीतकार का शव, बदबू आई तो पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने तोड़ा दरवाजा
मशहूर संगीतकार रवि डे की उनके घर मेंं मौत हो गई थी. जिसकी सूचना 5 दिन बाद पुलिस को पड़ोसियों के द्वारा दी गई थी.
Published : August 18, 2026 at 9:11 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एक मशहूर संगीतकार की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां संगीतकार के मौत के 5 दिन बाद पुलिस को पड़ोसियों के द्वारा सूचना मिली. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस घर का ताला तोड़कर जब अंदर कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि संगीतकार रवि डे अपने बाथरूम के पास गिरे पड़े हैं
बॉडी से तेज बदबू आ रही थी क्योंकि बॉडी सड़ चुकी थी. पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ करते हुए लाजपत नगर में रहने वाले उनके दो बेटों को सूचना दी. सूचना के बाद बेटों ने आने से इनकार कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स में रखवा दिया था. पुलिस के समझाने के बाद बेटे 16 अगस्त को पिता के शव का पोस्टमार्टम करवाने एम्स पहुंचे. पोस्टमार्टम के बाद बेटे उनके शव को ले गए.
इस मामले में पड़ोसी पुष्कर बताते हैं कि एक अंकल यहां बाहर गेट पर अक्सर बैठे हुए मिलते थे, अब हमें पता लगा है कि उनकी 5 दिन पहले ही मौत हो चुकी थी. जब कमरे से बदबू बहुत ज्यादा आने लगा तो हम पड़ोस के रहने वाले लोगों ने ही इसकी सूचना पुलिस को दी थी. जब पुलिस यहां पहुंची और लॉक को तोड़ा तो अंदर बॉडी मिली, जो सड़ चुकी थी.
पड़ोसी हंसराज बताते हैं कि बहुत पहले मेरी इनसे बात होती थी, बहुत अच्छे इंसान थे और यह पेशे से संगीतकार थे, इनकी मौत के 5 दिन बाद लोगों को पता चला कि उनकी मौत हो गई है. हमने कभी उनके बेटों को यहां आते हुए नहीं देखा, वह अकेले ही रहते थे.
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