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मशरूम गर्ल निशा: लाखों से करोड़ों तक का सफ़र, 10 हज़ार लोगों को दिया रोज़गार

मशरूम से करोड़ों का बिजनेस: निशा की कहानी जो बदल रही है किसानों की जिंदगी ( Photo Credit; ETV Bharat )

निशा मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली हैं. इन्होंने आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर से horticulture से M.Sc की. बता दें, निशा एक किसान परिवार से आती हैं. उनको बचपन से ही खेती-किसानी का शौक रहा है. मशरूम को लेकर उनकी रुचि हमेशा से रही है. यही वजह है कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मशरूम की खेती करने का विचार बनाया. उन्होनें बताया कि उनके दादा कहते थे कि खेती करने वाला इंसान राजा होता है. उनके दादा से हमेशा उनको प्रेरणा मिली.

मध्य प्रदेश के ग्वालियर की निशा ने 18 से अधिक वैरायटी के मशरूम का उत्पादन किया है और मशरूम से बनीं अलग-अलग खाने की चीजें बनाईं. लाखों रुपये से शुरू किया ये बिजनेस आज उन्होंने करोड़ो पर पहुंचा दिया. साथ ही 10 हजार लोगों को रोजगार देकर इन्होंने अपने सपने को पूरा किया आईए जानते हैं निशा की स्टोरी...

जानिए कैसे जीरो से शुरुआत कर निशा बनीं हीरो. (Video Credit; ETV Bharat)

वाराणसी: मशरूम, एक ऐसा खाद्य पदार्थ, जो समय के साथ लोगों की पसंद बनता जा रहा है, लेकिन आज भी इसकी खेती और उत्पादन बहुत सीमित है. जबकि इसकी बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए इसके उत्पादन में संभावनाएं बहुत हैं. इसी दिशा में एक प्रेरणादायक कहानी ईटीवी भारत लेकर आया है. 27 वर्षीय मशरूम गर्ल निशा निरंजन की. जिन्होंने मशरूम की खेती और उत्पादों का नया आयाम स्थापित किया है.

मशरूम से किया ये कमाल: इसके लिए सबसे पहले उन्होंने मशरूम के बारे में जानकारी हासिल की. ट्रेनिंग ली और उसके बाद मशरूम के अलग-अलग वैरायटी की खेती कर रही हैं. यही नहीं एक नई पहल करते हुए उन्होंने मशरूम के 'रेडी टू ईट' कई प्रोडक्ट भी तैयार किए है. जिसमें काफी, अचार, पाउडर, कॉर्नफ्लेक्स जैसे आइटम शामिल हैं. वो कहती हैं कि सभी उत्पाद हर्बल और ऑयल फ्री हैं और ये सेहत के लिए लाभकारी भी हैं.

अलग-अलग प्रकार के मशरूम की फार्मिंग (Photo Credit; ETV Bharat)

2020 में शुरु किया स्टार्टअप: ईटीवी भारत से बातचीत में निशा बताती हैं कि 2020 में उन्होंने अपने स्टार्टअप की शुरुआत की. लगभग 23 लाख रुपए फंडिंग सोर्स के साथ उन्होंने अपने बिजनेस को शुरू किया. खूब रिसर्च किए. कई बार उन्हें उतार चढ़ाव भी देखने को मिले, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. मशरूम को लेकर अपने शोध को जारी रखा. आज उनके कंपनी का वैल्यूएशन 10-15 करोड़ रुपये का है. वह कहती है कि मशरूम वर्तमान समय में सबसे ज्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है, लेकिन भारत में आज भी बड़ी संख्या में मशरूम चीन और अन्य देशों से मंगाया जाता है.

मशरूम से बनाती ये प्रोडक्ट (Photo Credit; ETV Bharat)

मशरूम से होता जल्दी और अच्छा मुनाफा: निशा का सपना है कि भारत में ही बड़ी संख्या में मशरूम का उत्पादन कर सकें, जिससे विदेश की निर्भरता कम हो जाए. इसके साथ ही किसानों को स्मार्ट खेती के जरिए बेहतर मुनाफा मिल सके. क्योंकि मशरूम ऐसा उत्पाद है जो साल के लगभग 7 से 8 महीना किसानों को अच्छा मुनाफा दे सकता है. कोई भी किसान इसे आसानी से शुरू कर सकता है और एक बेहतर बिजनेस फार्मर बन सकता है.

किसानों को दिया रोजगार. (Photo Credit; ETV Bharat)

अलग-अलग प्रकार के मशरूम की फार्मिंग (Photo Credit; ETV Bharat)

तैयार कर रही मशरूम की अलग प्रजाति और उत्पाद: वह कहती है कि उन्होंने देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर किसानों से मुलाकात की. वहां बाकायदा किसानों को विशेष ट्रेनिंग दिया, जहां किसान डिफ्रेंट राज्य और जिले के पर्यावरण के अनुरूप अलग-अलग तरीके के मशरूम की खेती कर रहे हैं. वह कहती हैं कि उत्तराखंड हो या फिर बिहार, बुंदेलखंड हर जगह किसान अलग-अलग तरीके की मशरूम की प्रजातियों को तैयार कर रहे हैं.

अलग-अलग प्रकार के मशरूम की फार्मिंग (Photo Credit; ETV Bharat)

इसके साथ ही वह मशरूम के अलग-अलग उत्पादों को भी बना रहे हैं. वह कहती हैं कि मशरूम उत्पादन में जो मशरूम बच जाते हैं, हम उन्हें फेंकते नहीं बल्कि उसको रिसाइकल करके उसके अलग-अलग उत्पाद तैयार करते हैं. बता दें, वह 18 से ज्यादा वैरायटी के मशरूम का उत्पादन कर रही है.

Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

इसके तहत मशरूम की कॉफी, मशरूम चिप्स, मशरूम की चॉकलेट, अचार, पाउडर, बिस्कुट, खाखरा और भी अन्य सामान तैयार किए हैं. जिसे पूरे देश के लोग पसंद कर रहे हैं और देश के अलग-अलग हिस्सों से इसके ऑर्डर भी आ रहे हैं.

मशरूम की वैरायटी:

Oyster Button Shiitake Ganoderma Lion's mane Rishi Cordyceps King oyster Black fungus Brown shimaeji White shimeji Enoki Chestnut

10 हजार से ज्यादा किसान हैं जुड़े: निशा बताती हैं कि उनके ट्रेनिंग और इस उत्पादन में देश के लगभग 10,000 से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं, जो मशरूम की खेती को करते हैं. उन्होंने बताया कि देश के अलग-अलग हिस्सों के साथ वह अब पूर्वांचल को भी मशरूम के हब के रूप में विकसित करने जा रही है. जिसके तहत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जरिए वह किसानों को ट्रेनिग दे रही हैं.

घर पर महिलाओं को देती मशरूम उगाने की ट्रेनिंग. (Photo Credit; ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल अलग होती है, जहां किसान मशरूम का उत्पादन करते हैं. एक्सपर्ट फील्ड में जाकर वहां किसानों को बताते हैं, जागरुक करते हैं और उन्हें मशरूम की खेती करना सिखाते हैं. निशा बताती है कि उनका सिर्फ एक सपना है कि किसान बेचारा, बेसहारा ना बने बल्कि आत्मनिर्भर बने और स्मार्ट किसानी के जरिए आगे बढ़े.

अलग-अलग प्रकार के मशरूम की फार्मिंग (Photo Credit; ETV Bharat)

घर पर महिलाओं को दी मशरूम उगाने की ट्रेनिंग. (Photo Credit; ETV Bharat)

महिलाओं के लिए ये आसानी: निशा ने बताया कि उनका टार्गेट था कि महिलाओं को रोजगार मिले वे सशक्त हो पाए, अपने थोड़े बहुत खर्चे खुद उठाए. मशरूम की खेती के लिए उन्हें बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है. महिलाएं घर पर रहकर ही काम कर सकती हैं. साथ ही मशरूम की खेती करने के लिए बहुत ज्यादा ताम-झाम की जरूरत नहीं पड़ती. इसके लिए आप अपने घरों में ही इसे भूसा, अखरोट, पुआल और मूंगफली के छिलके पर उगा सकते हैं. इसके लिए खेत, खाद्य, पानी, बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है.



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