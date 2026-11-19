मशरूम की खेती से चमकेगी युवाओं की किस्मत, खेत से फैक्ट्री तक रोजगार के खुलेंगे नए रास्ते
Mushroom Farming Business: स्वास्थ्य जागरूकता से मशरूम की मांग बढ़ी है. इससे युवाओं के लिए रोजगार और स्टार्टअप के अवसर बढ़ रहे हैं.
Published : November 19, 2026 at 10:33 AM IST
करनाल: कभी केवल बटन मशरूम तक सीमित रहने वाला कारोबार अब तेजी से अपना दायरा बढ़ा रहा है. स्वास्थ्य के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता और खानपान में बदलाव ने मशरूम की मांग को नई रफ्तार दी है. अब यह सिर्फ खाने की थाली का हिस्सा नहीं, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार और स्टार्टअप का नया माध्यम बनता जा रहा है. खास बात यह है कि इस कारोबार में केवल खेती ही नहीं, बल्कि प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रेडिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए भी कमाई की संभावनाएं बढ़ रही हैं.
बढ़ रही है किस्मों की विविधता: दरअसल, मशरूम का बाजार अब पारंपरिक बटन मशरूम से आगे निकल चुका है. ऑयस्टर यानी ढिंगरी, मिल्की यानी दूधिया खुम्भी, शिटाके और हेरिसियम जैसी किस्मों का उत्पादन भी बढ़ रहा है. ये किस्में स्वाद के साथ पोषण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं. शिटाके मशरूम की अंतरराष्ट्रीय बाजार में विशेष पहचान है. मशरूम की विभिन्न किस्मों के प्रति बढ़ती दिलचस्पी किसानों को नए विकल्प दे रही है. इससे खेती का स्वरूप भी पारंपरिक उत्पादन से आगे बढ़कर वैज्ञानिक और व्यावसायिक होता जा रहा है.
औषधीय मशरूम में भी कारोबार की नई संभावनाएं: मशरूम का उपयोग अब केवल सब्जी और अन्य व्यंजन बनाने तक सीमित नहीं है. गैनोडर्मा यानी ऋषि मशरूम और कॉर्डिसेप्स जैसी किस्में औषधीय उत्पादों और स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान के क्षेत्र में भी चर्चा में हैं. इनके विभिन्न घटकों पर वैज्ञानिक अनुसंधान किया जा रहा है. इससे मशरूम आधारित उत्पादों के लिए नए बाजार विकसित होने की संभावनाएं बनी हैं. हालांकि औषधीय उपयोग और स्वास्थ्य संबंधी दावों के लिए वैज्ञानिक प्रमाण और निर्धारित मानकों का पालन जरूरी है.
अचार, बिस्किट और पापड़ बनाकर भी हो रही कमाई: मशरूम की खेती करने वाले युवा अब केवल ताजा मशरूम बेचने तक सीमित नहीं रहना चाहते. वे इससे अचार, बिस्किट, पापड़ और दूसरे खाद्य उत्पाद तैयार कर बाजार में उतार रहे हैं. इससे उत्पाद की उपयोगिता बढ़ने के साथ कारोबार के नए रास्ते भी खुल रहे हैं. मशरूम में मौजूद पॉलीसेकेराइड्स जैसे उपयोगी तत्वों के एक्सट्रैक्शन पर भी काम हो रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार भविष्य में मशरूम आधारित प्रोसेस्ड और वैल्यू एडेड उत्पाद इस कारोबार को नई ऊंचाई दे सकते हैं.
स्टार्टअप के रूप में उभर रहा कारोबार: मशरूम उत्पादन अब शिक्षित युवाओं के लिए भी आकर्षक व्यवसाय बन रहा है. बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई करने वाले युवा अपनी तकनीकी जानकारी को उद्यमिता में बदल रहे हैं. वहीं दूसरे विषयों से जुड़े युवा भी इस क्षेत्र में संभावनाएं तलाश रहे हैं. कम जगह में नियंत्रित परिस्थितियों में उत्पादन करने की तकनीक ने इसे स्वरोजगार के विकल्प के रूप में लोकप्रिय बनाया है. उत्पादन के अलावा मार्केटिंग, सप्लाई चेन, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग में भी रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं.
अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं ताकत: वैश्विक मशरूम उत्पादन में चीन की मजबूत स्थिति है, लेकिन भारत के पास भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की पर्याप्त संभावनाएं हैं. देश में कृषि अवशेषों की उपलब्धता, श्रमशक्ति, अलग-अलग जलवायु परिस्थितियां और युवाओं की बढ़ती भागीदारी इस कारोबार को मजबूती दे सकती हैं. जरूरत इस बात की है कि उत्पादन के साथ-साथ वैज्ञानिक तकनीक, गुणवत्ता, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग और बाजार तक पहुंच पर भी ध्यान दिया जाए. बेहतर व्यवस्थाओं के जरिए भारत अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है.
शादी-पार्टियों से रेस्टोरेंट तक बढ़ी मशरूम की खपत: कुछ साल पहले तक मशरूम को लेकर लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां थीं. बहुत से लोग इसे खाने से परहेज करते थे, लेकिन अब स्थिति बदल रही है. शादी-पार्टियों, बड़े आयोजनों और रेस्टोरेंट के मेन्यू में मशरूम से बने व्यंजन आम हो गए हैं. स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ने भी इसकी खपत बढ़ाने में भूमिका निभाई है. बाजार में मांग बढ़ने से किसानों और युवाओं का इस व्यवसाय के प्रति भरोसा मजबूत हो रहा है. कृषि मेलों और अन्य आयोजनों में भी युवा मशरूम उत्पादन की तकनीक और कारोबार से जुड़ी जानकारी लेने में रुचि दिखा रहे हैं.
प्रशिक्षण के साथ बीज और रेडी-टू-ग्रो बैग की सुविधा: महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय से जुड़े डॉ. अजय सिंह ने बताया कि, "मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. यहां तीन दिन, सात दिन और एक महीने तक के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों और युवाओं को मशरूम उत्पादन की तकनीक सिखाई जाती है.इच्छुक लोगों को उत्पादन के लिए जरूरी बीज, कंपोस्ट और रेडी-टू-ग्रो बैग भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं. इसका उद्देश्य प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए शुरुआती तकनीकी सहयोग देना है."
मशरूम के साथ मक्का की नई किस्मों पर भी अनुसंधान: डॉ. अजय सिंह ने आगे कहा कि, "केंद्र में मशरूम के अलावा मक्का की फसल पर भी अनुसंधान किया जा रहा है. अलग-अलग किस्मों को लोकप्रिय बनाने और नई स्ट्रेन विकसित करने पर काम हो रहा है, ताकि स्थानीय जलवायु और परिस्थितियों के अनुसार किसानों को अधिक उत्पादन देने वाली किस्में उपलब्ध करवाई जा सकें. अनुसंधान का उद्देश्य किसानों की पैदावार और आमदनी बढ़ाने के साथ कृषि क्षेत्र को नई तकनीक से जोड़ना है."
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