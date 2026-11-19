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मशरूम की खेती से चमकेगी युवाओं की किस्मत, खेत से फैक्ट्री तक रोजगार के खुलेंगे नए रास्ते

मशरूम की खेती से चमकेगी किस्मत ( ETV Bharat )

करनाल: कभी केवल बटन मशरूम तक सीमित रहने वाला कारोबार अब तेजी से अपना दायरा बढ़ा रहा है. स्वास्थ्य के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता और खानपान में बदलाव ने मशरूम की मांग को नई रफ्तार दी है. अब यह सिर्फ खाने की थाली का हिस्सा नहीं, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार और स्टार्टअप का नया माध्यम बनता जा रहा है. खास बात यह है कि इस कारोबार में केवल खेती ही नहीं, बल्कि प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रेडिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए भी कमाई की संभावनाएं बढ़ रही हैं.

बढ़ रही है किस्मों की विविधता: दरअसल, मशरूम का बाजार अब पारंपरिक बटन मशरूम से आगे निकल चुका है. ऑयस्टर यानी ढिंगरी, मिल्की यानी दूधिया खुम्भी, शिटाके और हेरिसियम जैसी किस्मों का उत्पादन भी बढ़ रहा है. ये किस्में स्वाद के साथ पोषण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं. शिटाके मशरूम की अंतरराष्ट्रीय बाजार में विशेष पहचान है. मशरूम की विभिन्न किस्मों के प्रति बढ़ती दिलचस्पी किसानों को नए विकल्प दे रही है. इससे खेती का स्वरूप भी पारंपरिक उत्पादन से आगे बढ़कर वैज्ञानिक और व्यावसायिक होता जा रहा है.

मशरूम की खेती की मांग बढ़ी (ETV Bharat) औषधीय मशरूम में भी कारोबार की नई संभावनाएं: मशरूम का उपयोग अब केवल सब्जी और अन्य व्यंजन बनाने तक सीमित नहीं है. गैनोडर्मा यानी ऋषि मशरूम और कॉर्डिसेप्स जैसी किस्में औषधीय उत्पादों और स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान के क्षेत्र में भी चर्चा में हैं. इनके विभिन्न घटकों पर वैज्ञानिक अनुसंधान किया जा रहा है. इससे मशरूम आधारित उत्पादों के लिए नए बाजार विकसित होने की संभावनाएं बनी हैं. हालांकि औषधीय उपयोग और स्वास्थ्य संबंधी दावों के लिए वैज्ञानिक प्रमाण और निर्धारित मानकों का पालन जरूरी है. मशरूम की खेती से चमकेगी युवाओं की किस्मत (ETV Bharat) अचार, बिस्किट और पापड़ बनाकर भी हो रही कमाई: मशरूम की खेती करने वाले युवा अब केवल ताजा मशरूम बेचने तक सीमित नहीं रहना चाहते. वे इससे अचार, बिस्किट, पापड़ और दूसरे खाद्य उत्पाद तैयार कर बाजार में उतार रहे हैं. इससे उत्पाद की उपयोगिता बढ़ने के साथ कारोबार के नए रास्ते भी खुल रहे हैं. मशरूम में मौजूद पॉलीसेकेराइड्स जैसे उपयोगी तत्वों के एक्सट्रैक्शन पर भी काम हो रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार भविष्य में मशरूम आधारित प्रोसेस्ड और वैल्यू एडेड उत्पाद इस कारोबार को नई ऊंचाई दे सकते हैं. मशरूम की खेती (ETV Bharat) स्टार्टअप के रूप में उभर रहा कारोबार: मशरूम उत्पादन अब शिक्षित युवाओं के लिए भी आकर्षक व्यवसाय बन रहा है. बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई करने वाले युवा अपनी तकनीकी जानकारी को उद्यमिता में बदल रहे हैं. वहीं दूसरे विषयों से जुड़े युवा भी इस क्षेत्र में संभावनाएं तलाश रहे हैं. कम जगह में नियंत्रित परिस्थितियों में उत्पादन करने की तकनीक ने इसे स्वरोजगार के विकल्प के रूप में लोकप्रिय बनाया है. उत्पादन के अलावा मार्केटिंग, सप्लाई चेन, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग में भी रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं.