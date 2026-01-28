ETV Bharat / state

मुरथल कांड में हाईकोर्ट में बड़ा खुलासा: कोर्ट मित्र बोले– "सबूत को ‘सैनिटाइज’ कर पेश किए गए, जांच एजेंसियां भी सवालों के घेरे में"

पंचकूला: हरियाणा में मुरथल सामूहिक दुष्कर्म मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में फिर से गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. मामले में करीब एक दशक बाद भी जांच पर उठे संदेह एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करते दिख रहे हैं. मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को अमिकस क्यूरी (कोर्ट मित्र) एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम गुप्ता पेश हुए. उन्होंने कहा कि, "मामले में कोर्ट के समक्ष पेश साक्ष्यों को ऐसे “सैनिटाइज” यानी छान-छान कर रखा गया, ताकि ऐसा लगे जैसे कोई अपराध ही नहीं हुआ."

जांच की निष्पक्षता पर सवाल: कोर्ट को बताया गया कि साल 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान मुरथल के ढाबों पर महिलाओं से दुष्कर्म के आरोप सामने आए. फिर हाईकोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की. यह मामला कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा का होने के चलते राष्ट्रीय प्रश्न बन गया था. कोर्ट मित्र एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम गुप्ता ने कहा कि, "शुरूआत में उनके द्वारा मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी. लेकिन एक दशक बीतने के बाद भी राज्य कह रहा है कि सीबीआई भी कुछ पता नहीं लगा सकी."

पीड़ित या प्रत्यक्षदर्शी का पता नहीं: कोर्ट मित्र ने विशेष जांच दल की प्रमुख आईपीएस अधिकारी ममता सिंह के नेतृत्व में हुई जांच में किसी भी पीड़ित या प्रत्यक्षदर्शी का पता नहीं चल पाने के संबंध में जांच का तरीका निष्पक्ष नहीं होने होने की बात कही. साथ ही कहा कि, "जांच एजेंसियों द्वारा तथ्यों को ऐसे पेश किया गया कि नैतिक जिम्मेदारी से मुक्त हुआ जा सके."