मुरथल कांड में हाईकोर्ट में बड़ा खुलासा: कोर्ट मित्र बोले– "सबूत को ‘सैनिटाइज’ कर पेश किए गए, जांच एजेंसियां भी सवालों के घेरे में"
मुरथल कांड में हाईकोर्ट में कोर्ट मित्र ने सबूत ‘सैनिटाइज’ करने और जांच एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं.
Published : January 28, 2026 at 9:47 AM IST
पंचकूला: हरियाणा में मुरथल सामूहिक दुष्कर्म मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में फिर से गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. मामले में करीब एक दशक बाद भी जांच पर उठे संदेह एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करते दिख रहे हैं. मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को अमिकस क्यूरी (कोर्ट मित्र) एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम गुप्ता पेश हुए. उन्होंने कहा कि, "मामले में कोर्ट के समक्ष पेश साक्ष्यों को ऐसे “सैनिटाइज” यानी छान-छान कर रखा गया, ताकि ऐसा लगे जैसे कोई अपराध ही नहीं हुआ."
जांच की निष्पक्षता पर सवाल: कोर्ट को बताया गया कि साल 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान मुरथल के ढाबों पर महिलाओं से दुष्कर्म के आरोप सामने आए. फिर हाईकोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की. यह मामला कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा का होने के चलते राष्ट्रीय प्रश्न बन गया था. कोर्ट मित्र एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम गुप्ता ने कहा कि, "शुरूआत में उनके द्वारा मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी. लेकिन एक दशक बीतने के बाद भी राज्य कह रहा है कि सीबीआई भी कुछ पता नहीं लगा सकी."
पीड़ित या प्रत्यक्षदर्शी का पता नहीं: कोर्ट मित्र ने विशेष जांच दल की प्रमुख आईपीएस अधिकारी ममता सिंह के नेतृत्व में हुई जांच में किसी भी पीड़ित या प्रत्यक्षदर्शी का पता नहीं चल पाने के संबंध में जांच का तरीका निष्पक्ष नहीं होने होने की बात कही. साथ ही कहा कि, "जांच एजेंसियों द्वारा तथ्यों को ऐसे पेश किया गया कि नैतिक जिम्मेदारी से मुक्त हुआ जा सके."
पूर्व डीजीपी वाली समिति की रिपोर्ट का हवाला: मामले में अमिकस क्यूरी ने अदालत को केंद्र सरकार द्वारा गठित यूपी के पूर्व डीजीपी, प्रकाश सिंह की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया. इस रिपोर्ट को बेहतरीन और विस्तृत बताते हुए कहा कि इस पर गंभीरता से विचार किए जाना चाहिए. साथ ही कहा कि यह रिपोर्ट एसआईटी के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती. कोर्ट मित्र ने आईपीएस अमिताभ सिंह ढिल्लों के नेतृत्व वाली दूसरी एसआईटी रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए. इसमें जिला रोहतक से जुड़े करीब एक हजार मामलों में से अधिकांश को रद्द करने की सिफारिश को संदेह पैदा करने वाली बताया है.
खंडपीठ ने चिंता व्यक्त कर पूछा सवाल: कोर्ट मित्र ने कहा कि, "मामलों को वापस लेने पर पूर्व में हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाई थी. जबकि सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के फैसलों के अनुसार ऐसे मामलों में कानून स्पष्ट है." वहीं, खंडपीठ ने भी सुनवाई के दौरान चिंता व्यक्त करते हुए सवाल किया कि इतने वर्षों तक इन मामलों को आखिर लंबित क्यों रखा जाए. साथ ही आगामी सुनवाई 11 मार्च तय करने का आदेश देते हुए सुनवाई स्थगित की.
