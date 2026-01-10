ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र पशु मेले में प्रथम आई मुर्रा नस्ल की भैंस 'फुटबॉल', सात बार रह चुकी चैंपियन, 6 लाख लग चुकी बोली

उन्होंने बताया कि "हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित आसपास के राज्यों में उनकी यह भैंस सात प्रतियोगिताओं में चार बार फर्स्ट आई हुई है और तीन बार सेकंड आई हुई है. वहीं दूसरे नंबर पर उनकी जो भैंस आई है, कभी वह फर्स्ट आती है तो कभी फुटबॉल नामक भैंस जो इस बार फर्स्ट आई है, वह फर्स्ट आती है और सेकंड की दौड़ में पूरे भारत में उनकी यह दोनों भैंस ही होती है."

सात बार चैंपियन रह चुके हैं उसकी दोनों भैंस: अनिल लीजवाना ने बताया कि "यहां पर उनकी भैंस जिनका नाम फुटबॉल रखा हुआ है. वह प्रथम आई है. वहीं दूसरे नंबर पर भी उनकी ही भैंस आई है. उनकी भैंस दो दांत ब्यूटी में प्रथम आई है यानी जिसकी उम्र दो से तीन साल होती है. उसको दो दांत बेटी कैटेगरी में रखा जाता है, जिसमें उसकी सुंदरता, कद काठी, उसके सींग, पूछ सहित सभी चीजें देखी जाती हैं. उनकी यह भैंस मुर्रा नस्ल की कैटेगरी में प्रथम आई है जिससे उनको काफी खुशी है."

कुरुक्षेत्रः गीता जयंती मेला ग्राउंड में डीएफए के द्वारा पशु मेला का आयोजन किया गया है, जहां पर हरियाणा और दूसरे राज्यों से पशुपालक अपने पशुओं को लेकर पहुंचे हैं. ऐसे ही एक पशुपालक अनिल लीजवाना हैं, जो जींद जिले के लीजवाना गांव के रहने वाले हैं और उनके यहां पर दो दांत ब्यूटी प्रतियोगिता में दो मुर्रा नस्ल की भैंस फर्स्ट और सेकंड आई है. दोनों भैंस मेले में आए हुए हजारों लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.

भैंस का नाम प्यार से रखा है 'फुटबॉल': उन्होंने बताया कि "दोनों भैंस लगभग 28 महीने की है, जो इस मेले में चैंपियन बनी है. उसका प्यार का नाम फुटबॉल रखा हुआ है क्योंकि वह जब छोटी होती थी तब फुटबॉल की तरह गोल थी. इसलिए उसे सभी फुटबॉल कहते हैं." उन्होंने बताया कि "परिवार के सभी लोग इनकी देखरेख में रहते हैं. उनके पास करीब 25 छोटे बड़े पशु हैं."

₹600000 लगाई थी कीमत: उन्होंने बताया कि "कई महीने पहले किसी व्यक्ति ने उनकी प्रथम आने वाली भैंस पर ₹600000 कीमत लगाई थी, लेकिन वह उसको बेचना नहीं चाहते हैं. क्योंकि वह इनको अपने शौक के लिए तैयार करते हैं और मेलों में लेकर जाते हैं तो वहीं दूध के लिए भी वह अपने घर पर पशु रखते हैं. उनके जितने भी पशु हैं. सभी नंबर वन मुर्रा नस्ल के पशु हैं और सभी चैंपियन है."

बजरंगी से मिली एक नहीं पहचान: उन्होंने बताया कि "उनके पास बजरंगी झोटा है, जो कई बार देश के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग मेलों में चैंपियन रह चुका है. यह सभी उसी की ही बच्चियों है." उन्होंने बताया कि "बजरंगी ने उनको एक अलग पहचान दिलाई है जो भारत ही नहीं विदेशों में भी काफी लोकप्रिय हुआ है. बजरंगी की वजह से लोग मुझे भी बजरंगी के नाम से जाने लगे हैं."

दूसरी कैटेगरी में दूसरे पशु भी आए हैं फर्स्ट: उन्होंने कहा कि "वह छोटे बच्चों से लेकर बड़े पशु सभी को मेले में लेकर आते हैं और यहां पर उनके 5-6 पशु फर्स्ट आ चुके हैं. भैंस के छोटे बच्चे भी प्रतियोगिता में लेकर आए थे जो फर्स्ट आए थे. अलग-अलग कैटेगरी में उनके कई पशु फर्स्ट आ चुके हैं. यह किसानों को एक नई उम्मीद देता है कि उनके पशुओं को लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है, जिससे उनका हौसला बढ़ता है. उसके जैसे हजारों पशुपालक है जो हरियाणा में अच्छी नस्ल के पशु तैयार कर रहे हैं जिसे उनका भारत ही नहीं विदेशों में भी नाम हो रहा है."