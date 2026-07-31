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मासूमों के गले पर अपनों का ही 'खूनी हाथ' क्यों; क्या है ऐसी हत्याओं का सामाजिक-मनोविज्ञान

मासूमों के गले पर अपनों का ही 'खूनी हाथ' क्यों. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: हाल ही में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें भरोसे का कत्ल हुआ. मासूम बच्चों की हत्या में कोई और नहीं बल्कि करीबी रिश्ते शामिल मिले. कहीं भाई तो कहीं बेटा, कहीं पति-पत्नी तो कहीं पड़ोसियों या किराएदार ने हत्याएं कीं. आखिर क्या है इसका कारण? यह जानने के लिए ETV भारत ने समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के एक्सपर्ट्स से बात की है.

जुलाई महीने में गोरखपुर में हुए दो मामले तो दिल दहला देने वाले हैं. 3 जुलाई और 28 जुलाई को जो हुआ, वह कोई सोच नहीं सकता. इन वारदातों में 5 और 10 साल के मासूम पैसे के लालच में पड़ोसी और किरायेदार द्वारा मार दिए गए. एक महीने में 6 से ज्यादा और घटनाएं हुई हैं, जो यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर समाज में यह स्थिति पैदा क्यों हो रही है?

गोरखपुर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. दीपेंद्र मोहन सिंह और मनोविज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर नेहर्षि श्रीवास्तव ने बताया कि सामाजिक परिवेश में नित नए बदलाव, तकनीकी युग के साथ भौतिकता का मेल, परिवारिक विघटन और एक-दूसरे को करीब से न जानने की वजह से यह घटनाएं बढ़ रही हैं. इसके रोकथाम के लिए समाज को ही सजग होना पड़ेगा.

गोरखपुर से संवाददाता अखिलेश पांडेय की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

असिस्टेंट प्रोफेसर दीपेंद्र ने बताया कि यह सिर्फ अपराधिक घटनाएं नहीं, बल्कि समाज में की संरचनात्मक विफलताएं हैं. समाज में जैसे-जैसे बदलाव हो रहा है, तो समाज को संचालित करने के लिए जो मूल्य चले आ रहे थे, वह कमजोर हो रहे हैं.

सामाजिक नियंत्रण के जो साधन हैं, वह असफल हो रहे हैं. समाज को नियंत्रित करने के लिए हमारी जो परंपरा रही है, चाहे वह संस्कृति, धर्म, हमारा परिवार, हमारा विद्यालय रहा हो, समय के साथ सब कमजोर हुए हैं.

यही कारण है कि यह सब घटनाएं आजकल देखने में आ रही हैं. दूसरा पहलू यह है कि औद्योगीकरण और नवीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण जो हमारे प्राथमिक संबंध थे, जो भावनाओं के आधार पर होते थे, हमारे रिश्तेदार और पड़ोसियों के साथ जो संबंध थे, वह भी समय के साथ कमजोर हुए हैं.

हम व्यक्तिवादी होते जा रहे हैं. पहले समाज में सामूहिकता का भाव था. हम जो भी गतिविधियां करते थे, उसमें यह भाव रहता था कि यह पूरे समाज का कार्य है. धीरे-धीरे हम स्वार्थी हो गए हैं. व्यक्तिवादिता बढ़ती जा रही है. यही वजह है कि समाज में इस तरह की घटनाएं लगातार आपको देखने को मिल रही हैं.