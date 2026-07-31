मासूमों के गले पर अपनों का ही 'खूनी हाथ' क्यों; क्या है ऐसी हत्याओं का सामाजिक-मनोविज्ञान
पेरेंटिंग में यह समझने की जरूरत है कि बच्चों को कैसे संभालना है, क्योंकि अब बताने का तरीका बहुत बदल चुका है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 1:20 PM IST|
Updated : July 31, 2026 at 2:04 PM IST
गोरखपुर: हाल ही में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें भरोसे का कत्ल हुआ. मासूम बच्चों की हत्या में कोई और नहीं बल्कि करीबी रिश्ते शामिल मिले. कहीं भाई तो कहीं बेटा, कहीं पति-पत्नी तो कहीं पड़ोसियों या किराएदार ने हत्याएं कीं. आखिर क्या है इसका कारण? यह जानने के लिए ETV भारत ने समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के एक्सपर्ट्स से बात की है.
जुलाई महीने में गोरखपुर में हुए दो मामले तो दिल दहला देने वाले हैं. 3 जुलाई और 28 जुलाई को जो हुआ, वह कोई सोच नहीं सकता. इन वारदातों में 5 और 10 साल के मासूम पैसे के लालच में पड़ोसी और किरायेदार द्वारा मार दिए गए. एक महीने में 6 से ज्यादा और घटनाएं हुई हैं, जो यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर समाज में यह स्थिति पैदा क्यों हो रही है?
गोरखपुर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. दीपेंद्र मोहन सिंह और मनोविज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर नेहर्षि श्रीवास्तव ने बताया कि सामाजिक परिवेश में नित नए बदलाव, तकनीकी युग के साथ भौतिकता का मेल, परिवारिक विघटन और एक-दूसरे को करीब से न जानने की वजह से यह घटनाएं बढ़ रही हैं. इसके रोकथाम के लिए समाज को ही सजग होना पड़ेगा.
असिस्टेंट प्रोफेसर दीपेंद्र ने बताया कि यह सिर्फ अपराधिक घटनाएं नहीं, बल्कि समाज में की संरचनात्मक विफलताएं हैं. समाज में जैसे-जैसे बदलाव हो रहा है, तो समाज को संचालित करने के लिए जो मूल्य चले आ रहे थे, वह कमजोर हो रहे हैं.
सामाजिक नियंत्रण के जो साधन हैं, वह असफल हो रहे हैं. समाज को नियंत्रित करने के लिए हमारी जो परंपरा रही है, चाहे वह संस्कृति, धर्म, हमारा परिवार, हमारा विद्यालय रहा हो, समय के साथ सब कमजोर हुए हैं.
यही कारण है कि यह सब घटनाएं आजकल देखने में आ रही हैं. दूसरा पहलू यह है कि औद्योगीकरण और नवीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण जो हमारे प्राथमिक संबंध थे, जो भावनाओं के आधार पर होते थे, हमारे रिश्तेदार और पड़ोसियों के साथ जो संबंध थे, वह भी समय के साथ कमजोर हुए हैं.
हम व्यक्तिवादी होते जा रहे हैं. पहले समाज में सामूहिकता का भाव था. हम जो भी गतिविधियां करते थे, उसमें यह भाव रहता था कि यह पूरे समाज का कार्य है. धीरे-धीरे हम स्वार्थी हो गए हैं. व्यक्तिवादिता बढ़ती जा रही है. यही वजह है कि समाज में इस तरह की घटनाएं लगातार आपको देखने को मिल रही हैं.
गोरखपुर में कब-कब हुआ रिश्तों का कत्ल
- 28 जुलाई 2026 को 10 साल के वैभव वर्मा की खजनी कस्बे में उसके पड़ोसी सर्वेश भट्ट नें 36 लाख के कर्ज को चुकाने के लिए अपहरण कर अपने घर के बेसमेंट में ही गला दबाकर हत्या कर दी.
- 03 जुलाई 2026 को सहजनवा थाना क्षेत्र के कस्बे में मासूम अंशुमान जिसकी उम्र 5 वर्ष थी, उसे किरायेदार गोलगप्पे खाने लेकर निकला था. किराएदार कल्पेश उसे बहला-फुसलाकर एक सुनसान खंडहर में ले गया, जहां उसने बच्चे की हत्या कर दी.
- 22 जून 2026 को बांसगांव के बलुआ गांव में किशोर ने बड़े भाई, भाभी और भतीजे को मार डाला था.
- 20 जून 2026 को कैपियरगंज के जंगल बब्बन में भांजी ने मामी की हत्या कर गहने लूट लिए.
- 17 जून 2026 को गुलरिहा के जंगल अयोध्या प्रसाद में युवक ने पिता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी.
- 09 जून 2026 को पिपराइच के बड़की रेतवहिया गांव में मां के ब्रह्मभोज में आटो चालक ने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी.
- 14 मई 2026 को बेलीपार गांव में पत्नी से नजदीकी होने के संदेह में युवक ने छोटे भाई को गोली मार दी.
- 13 मई 2026 को नंदानगर के दरगहिया में मुंबई से लौटी पत्नी के सिर पर युवक ने ईंट से हमला कर दिया था.
- 09 मई 2026 को चौरीचौरा के मिर्जवा गांव में पत्नी से दूसरे की नजदीकी होने के संदेह में युवक ने हत्या कर दी.
- 09 मई 2026 को सहजनवा के भरपही गांव में भगौना बेचने के विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की पीटकर हत्या कर दी.
- 22 अक्टूबर 2025 को खोराबार के डुमरी गांव में छोटे भाई ने पेंशन की रकम के लिए दिव्यांग की हत्या कर दी.
- 26 अक्टूबर 2025 को खोराबार के रामपुर गांव में रुपए के लिए बस चालक ने गला दबाकर मां को मारने का प्रयास किया.
- 25 सितंबर 2025 को पीपीगंज के भुईधरपुर गांव में पौत्री ने धारदार हथियार से गला काटकर दादी की हत्या कर दी थी.
भावनाएं शेयर न कर पाना कारण: असिस्टेंट प्रोफेसर नेहर्षि श्रीवास्तव ने कहा कि आजकल का जो समय चल रहा है, कहीं न कहीं हम लोग अपने जड़ों से दूर होते जा रहे हैं. जो इमोशन थे, सेंसटिविटी थी, वह खत्म होती जा रही है.
हम पहले जॉइंट्स फैमिली में रहते थे. हम अपने इमोशंस, फिलिंग्स, थॉट्स एक-दूसरे से शेयर करते थे. अब इसमें गिरावट आई है. यह सही दिशा में शेयर नहीं हो रहा है.
सारी चीजें आपस में जमा हो रही हैं और जब उनको बाहर निकालने की बारी आती है, तो हम कह सकते हैं कि, कहीं न कहीं वह नकारात्मक रूप में बाहर आ रही है.
ऐसे में जरूरी है कि हमें अपने इमोशंस का, फिलिंग्स का पैटर्न पता हो, भावनाओं को समझने की फीलिंग हमारे अंदर डेवलप हो. आज इमोशनल एक्सप्रेशन की कमी है. डिजिटल दुनिया से हटकर कहीं न कहीं हम एक दूसरे से फेस टू फेस संवाद करें. बात करें.
लोगों की भावनाओं को समझें. हम उनसे कनेक्ट रहें. डिजिटल नहीं फेस टू फेस रहें. पेरेंटिंग की शैली को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे भी आजकल के बहुत समझदार हो रहे हैं.
पेरेंटिंग में यह भी समझने की बहुत जरूरत है कि बच्चों को कैसे संभालना है, क्योंकि अब बताने का तरीका बहुत बदल चुका है. हमें उन्हें समय देने की आवश्यकता है.
यह भी पढ़ें: आर्थिक तनाव-बीमार रिश्तों की जकड़न 'हत्याओं' का कारण; जानें एक्सपर्ट क्या दे रहे सलाह