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एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर की वजह से हो रही हत्याएं, देखिये सरगुजा के आंकड़े

कई बार नशे में भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिए जाते हैं, लेकिन सामाजिक संस्थाओं और लोगों से अपील है की इस तरह की स्थिति में वो महिला थाने में जाकर काउंसलिंग कराएं और अपराधिक स्थिति निर्मित ना होने दें- दीपक कुमार झा,आईजी

बदलती लाइफ स्टाइल बड़ा कारण बदलती लाइफ स्टाइल में मोबाइल और सोशल मीडिया की बढ़ती दखल के बीच पति-पत्नी के रिश्तों में शक की दीवार लगातार ऊंची होती जा रही है. ये शक तब और भयावह रूप ले लेता है जब चरित्र शंका हत्या जैसी वारदात में बदल जाती है.सरगुजा रेंज के आईजी दीपक कुमार झा ने बताया कि "वर्ष 2025 में चरित्र शंका के कारण 20 लोगों की हत्या हुई. वहीं वर्ष 2026 में अभी तक 11 हत्या के मामले दर्ज हो चुके हैं जिसमें सबसे बड़ा कारण चरित्र संदेह ही रहा है.

सरगुजा : सरगुजा रेंज में पति-पत्नी के बीच किसी तीसरे यानी 'वो' की एंट्री और चरित्र शंका रिश्तों को इस कदर तोड़ रही है कि बात सीधे हत्या तक पहुंच रही है. जनम जनम साथ रहने की कसम खाने वाले रिश्ते एक दूसरे के दुश्मन सिर्फ इसलिए बन जा रहे हैं क्योंकि शादी के बाद एक्ट्रा मेरिटल अफेयर बीच में आ रहे हैं. चरित्र शंका को लेकर हत्याएं पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2025 में केवल चरित्र शंका के कारण 20 हत्याएं हुईं, जबकि वर्ष 2026 में अब तक यह आंकड़ा 11 तक पहुंच चुका है. दूसरी ओर महिला सेल और परिवार परामर्श केंद्र में भी हजारों दंपति अपने रिश्ते बचाने की गुहार लगा रहे हैं जिसमें सबसे बड़ा कारण चरित्र संदेह ही है.

सरगुजा संभाग में कितनी हुई हत्याएं

जिले वार हुई वारदातों पर नजर डाले तो वर्ष 2025 में सरगुजा में 9 हत्याएं चरित्र शंका को लेकर ही हुई इसी तरह जशपुर में 5, बलरामपुर में 2,सूरजपुर में 3, एमसीबी में 1 इस तरह सरगुजा संभाग में 2025 में कुल में 20 हत्याएं चरित्र शंका को लेकर हुए है. इसी तरह वर्ष 2026 अब तक 11 हत्याएं चरित्र शंका में हो चुकी है जिसमें सरगुजा में 1, जशपुर में 1,कोरिया में 1 बलरामपुर में 4, सूरजपुर में 2 एमसीबी में 2 यानी कुल 11 हत्याएं चरित्र शंका में होती है.







महिला परामर्श केंद्र में फरियादियों की बाढ़

रिश्तों में बढ़ती कड़वाहट का असर महिला सेल और परिवार परामर्श केंद्र के आंकड़ों में भी साफ दिखाई देता है. वर्ष 2025 में सरगुजा रेंज में 1560 शिकायतें पहुंचीं, जिनमें 1056 मामलों में काउंसिलिंग कराई गई और 593 दंपतियों के बीच समझौता कराया गया. जिसमें सबसे बड़ा कारण चरित्र संदेह ही रहा. इसी तरह इस वर्ष 2026 में अब तक 879 शिकायतें आई है जिनमें 592 में काउंसिलिंग चल रही है जबकि 341 समझौते हो चुके हैं. यानी हर दिन बड़ी संख्या में पति-पत्नी अपने टूटते रिश्ते को बचाने के लिए परिवार परामर्श केंद्र का दरवाजा खटखटा रहे हैं. परामर्श केंद्र में काउंसलिंग करने वाली काउंसलर मीरा शुक्ला ये मानती है कि पति पत्नी और वो को लेकर ज्यादातर मामलों में कोई प्रमाण नहीं होता बल्कि ये शक के आधार पर ही विवाद, फिर एफआईआर और कई बार अपराध में तब्दील हो जाता है.







इसके लिए सबसे बड़ा कारण मोबाइल सोशल मीडिया और पति पत्नी के बीच बढ़ता संवाद हीनता एक बड़ा कारण है. कभी छोटी-सी गलतफहमी, कभी मोबाइल पर बढ़ती नजदीकियां और कभी तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी ये सब मिलकर उन रिश्तों को खत्म कर रहे हैं, जो विश्वास और प्रेम की बुनियाद पर खड़े होते हैं-मीरा शुक्ला,सलाहकार ,परामर्श केंद्र

मीरा शुक्ला के मुताबिक समय रहते संवाद, भरोसा और परिवार परामर्श जैसी पहल अपनाई जाए तो कई घर टूटने और कई जिंदगियां खत्म होने से बच सकती हैं. क्योंकि अपराध होने पर उसका अंजाम केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि पूरा परिवार भुगतता है.





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