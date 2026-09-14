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जीपीएएम में पत्नी को प्रेमी के साथ देखा कर दिया मर्डर, सूरजपुर में भी हमसफर बन गया हैवान

छत्तीसगढ़ में मर्डर की खौफनाक वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है. यह घटनाएं जीपीएम और सूरजपुर की है.

Murder in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में मर्डर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 14, 2026 at 11:00 PM IST

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गौरेला पेंड्रा मरवाही/ सूरजपुर: जिसने साथ जीने मरने की कसम खाई थी वो ही हत्यारा बन बैठा. छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही और सूरजपुर से इस तरह की वारदात का खुलासा पुलिस ने किया है. गौरेला पेंड्रा मरवाही में 12 सितंबर को पुलिस ने एक महिला की लाश बरामद की थी. इस केस में जब महिला के पति से पूछताछ की गई तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया है. पति ने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ देखा. जिसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी.

जीपीएम में अवैध संबंध में मर्डर

आरोपी सुमित यादव ने बताया कि 12 सितंबर की रात को वह अपने पत्नी के साथ सोया हुआ था. इस बीच बीच रात में उसकी नींद टूटी. उसने देखा कि उसकी पत्नी लक्ष्मी कुमारी उसके साथ नहीं है. वह खोजते हुए दूसरे कमरे में गया. जहां लक्ष्मी कुमारी को उसने उसके प्रेमी जितेंद्र मंडल के साथ रात में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया. जिसके बाद प्रेमी जितेंद्र मंडल तो वहां से भाग खड़ा हुआ जबकि लक्ष्मी कुमारी बचने के लिए वहां से भागते हुए झाड़ियों में छुप गई. आरोपी पति सुमित यादव ने लक्ष्मी को झाड़ियों से निकाला और उसकी गला रेतकर हत्या कर दी. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

जीपीएम पुलिस ने दी जानकारी (ETV BHARAT)

सूरजपुर में विवाद के बाद पत्नी का मर्डर

सूरजपुर जिले में आपसी विवाद के बाद एक शख्स ने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया. पूरा मामला रामानुजनगर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के आमापारा का है. जहां ठाकुर दत्त प्रजापति का अपनी पत्नी से आयेंदिन किसी न क्सी बात पर लड़ाई होतीं थी. बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आरोपी पति ठाकुर दत्त प्रजापति ने अपनी पत्नी भीजमति के सिर पर टांगी से वार कर दिया. उसके बाद आस पास के लोग उसे आनन फानन में अस्पताल लेकर गए. जहां उसकी मौत हो गई.

सूरजपुर पुलिस का बयान (ETV BHARAT)

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति ठाकुर दत्त प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया है.फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और हत्या के पीछे की वजह समेत पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है.

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