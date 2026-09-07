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मांग में सिंदूर भरने वाला पति निकला कातिल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला राज, शक के चक्कर में शौहर का शैतानी खेल

आरोपी पति ने पहले थ्योरी गढ़ी की पत्नी ने जान दी है, लेकिन पीएम रिपोर्ट ने सच से पर्दा उठा दिया. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट.

MURDEROUS HUSBAND ARRESTED
मांग में सिंदूर भरने वाला पति निकला कातिल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 7, 2026 at 5:51 PM IST

4 Min Read
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धमतरी: सात फेरे लेते वक्त जिस पति ने पत्नी को रक्षा का वचन दिया था, उसी पति ने शक के चक्कर में पड़कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. परिवार सहित पूरा गांव इस वारदात के बाद से सदमे में है. दरअसल, दो दिन पहले भखारा थाना इलाके के सुपेला गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. पुलिस की टीम ने जब पति से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी पत्नी ने तनाव में आकर जान दे दी. शुरुआती जांच में पुलिस को पति पर शक हुआ. जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया.

पति निकला पत्नी का हत्यारा

पीएम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि महिला के गले पर जो चोट के निशान मिले हैं वो गला घोंटने से जुड़े हुए हैं न कि रस्सी से बने हैं. पीएम रिपोर्ट में ये साफ हो गया कि महिला की मौत गला घोंटने की वजह से हुई है. वारदात का खुलासा होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए आरोपी से जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया. जांच में पता चला कि आरोपी ने हत्या के बाद पुलिस की जांच को भटकाने के लिए शव को फंदे पर लटका दिया, जिससे ये लगे कि महिला ने जान दी है.

मांग में सिंदूर भरने वाला पति निकला कातिल (ETV Bharat)

भखारा थाना के सुपेला गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है महिला की गला दबाकर हत्या की गई है. पति को शक था कि उसकी पत्नी किसी और से फोन पर बात करती है. इसी बात को लेकर दोनों के बीच कई बार विवाद भी हो चुका था. वारदात वाले दिन भी दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने पत्नी की हत्या गला दबाकर कर दी. पुलिस की जांच को भटकाने के लिए आरोपी ने शव को फंदे से लटका दिया था: डीसी पटेल, एएसपी

मोबाइल पर बात करने से पति करता था मना

पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आरोपी की पत्नी जब भी किसी से फोन पर बात करती, तो उसे शक होता कि वो किसी और शख्स से बात कर रही है. इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार विवाद भी हो चुका था. वारदात वाले दिन यानी 4 सितंबर को भी दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने पत्नी की हत्या कर दी.

न्यायिक रिमांड पर भेजने की तैयारी

एएसपी डीसी पटेल ने बताया कि मामले की जांच में पुलिस को आरोपी के खिलाफ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले. आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर पुलिस ने उसके कमरे में बिस्तर के नीचे से नायलॉन की रस्सी बरामद की. पुलिस ने रस्सी को गवाहों की मौजूदगी में जब्त कर लिया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजे जाने की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच साक्ष्यों के आधार पर आगे जारी है. इस कार्रवाई में भखारा पुलिस ने मर्ग जांच के दौरान सामने आए तथ्यों को जोड़ते हुए संदिग्ध मौत की गुत्थी सुलझाई.

अर्जुनी में विवाद के बाद शख्स की हत्या

अर्जुनी थाना इलाके के कंडेल में युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई. पुलिस की जांच में ये खुलासा हुआ कि पुराने विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया. मृतक और आरोपी के बीच चिढ़ाने को लेकर पूर्व में विवाद हुआ था. जिसके बाद आरोपी ने 34 साल के राजमिस्त्री पारसमणी की हत्या कर दी. पुलिस की पूछताछ में आरोपी नंदकुमार साहू ने बताया कि मृतक उसे उकसा रहा था, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी.

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