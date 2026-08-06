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बुलंदशहर में हत्यारे को उम्रकैद, कोर्ट ने 50 हजार जुर्माना लगाया, चाकू से गोदकर मार डाला था

​बुलंदशहर : ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत न्याय प्रक्रिया को एक और बड़ी सफलता मिली है. सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में साल 2023 में अंजाम दी गई एक निर्मम हत्या के मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-14) चंद्रविजय श्रीनेत्र की कोर्ट ने गुरुवार को मुख्य आरोपी सोनू सैनी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

​यह सनसनीखेज मामला मार्च 2023 का है. सिकंदराबाद के मोहल्ला कायस्थवाड़ा निवासी सोनू सैनी (पुत्र सुरेश सैनी) ने रामबाड़ा के रहने वाले कृष्ण सैनी के पिता नरेश सैनी पर जानलेवा हमला कर दिया था. सोनू ने पुरानी रंजिश में नरेश सैनी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दिया था. इस नृशंस हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था.

​घटना के संबंध में मृतक के परिजनों की तहरीर पर 9 मार्च 2023 को सिकंदराबाद थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. बुलंदशहर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने घटना के महज तीन महीने के भीतर 3 जून 2023 को अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दिया.