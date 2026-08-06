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बुलंदशहर में हत्यारे को उम्रकैद, कोर्ट ने 50 हजार जुर्माना लगाया, चाकू से गोदकर मार डाला था

मृतक के परिजनों की तहरीर पर 9 मार्च 2023 को सिकंदराबाद थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.

तीन साल में मिला न्याय.
तीन साल में मिला न्याय. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 9:18 PM IST

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​बुलंदशहर : ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत न्याय प्रक्रिया को एक और बड़ी सफलता मिली है. सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में साल 2023 में अंजाम दी गई एक निर्मम हत्या के मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-14) चंद्रविजय श्रीनेत्र की कोर्ट ने गुरुवार को मुख्य आरोपी सोनू सैनी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

​यह सनसनीखेज मामला मार्च 2023 का है. सिकंदराबाद के मोहल्ला कायस्थवाड़ा निवासी सोनू सैनी (पुत्र सुरेश सैनी) ने रामबाड़ा के रहने वाले कृष्ण सैनी के पिता नरेश सैनी पर जानलेवा हमला कर दिया था. सोनू ने पुरानी रंजिश में नरेश सैनी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दिया था. इस नृशंस हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था.

​घटना के संबंध में मृतक के परिजनों की तहरीर पर 9 मार्च 2023 को सिकंदराबाद थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. बुलंदशहर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने घटना के महज तीन महीने के भीतर 3 जून 2023 को अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दिया.

​अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत इस केस को प्राथमिकता पर रखा गया. बुलंदशहर पुलिस मॉनिटरिंग सेल ने अदालत में केस की प्रभावी पैरवी की. वैज्ञानिक साक्ष्यों और चश्मदीद गवाहों के बयानों को मजबूती से कोर्ट के सामने पेश किया गया. गुरुवार को अदालत ने पत्रावली पर मौजूद तमाम सबूतों के आधार पर सोनू सैनी को हत्या का दोषी पाया.

अभियोजक योगेश कुमार व आशुतोष सिंह, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार कांस्टेबल सौरभ और कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल नीरज कुमार की कानूनी पैरवी के बल पर पीड़ित परिवार को 3 साल के भीतर न्याय मिल सका.

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