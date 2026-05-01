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मेरठ में पत्नी की गर्दन काटकर हत्या की, सोते समय पेपर कटर से रेता, अफेयर का विरोध करने से नाराज था

पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है.

पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 10:07 PM IST

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Updated : May 1, 2026 at 10:20 PM IST

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मेरठ : थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में शुक्रवार सुबह सो रही पत्नी की पति ने पेपर कटर से गर्दन काटकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पति का किसी महिला से अफेयर चल रहा था, पत्नी इसका विरोध कर रही थी. पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त पेपर कटर भी बरामद कर लिया है.

जानी बुजुर्ग निवासी मुरसलीम ने थाना लिसाड़ी गेट में तहरीर दी थी कि उनकी 27 वर्षीय बहन कौसर की गला रेतकर हत्या कर दी गई है. शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है. (Video Credit; ETV Bharat)

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया, मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी साकिब पुत्र कदीर को मजीद नगर से गिरफ्तार किया गया है. ​पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया. शुरुआती जांच और पूछताछ में पता चला है कि आरोपी साकिब और उसकी पत्नी कौसर के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था.

साकिब के किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध थे, जिसका उसकी पत्नी विरोध करती थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था. घटना वाली रात जब पत्नी सो रही थी, तब साकिब ने पेपर कटर से उसका गला रेतकर हत्या कर दी. शुरुआत में साकिब की मासूम बेटी ने पुलिस को बताया था कि घर में 'चोर' आए थे.

हालांकि, महिला थाना की सब-इंस्पेक्टर ने जब सादे कपड़ों में बच्ची से फ्रेंडली व्यवहार करते हुए बात की तो उसने सच बता दिया. बच्ची ने बताया कि उसके पिता ने ही उसे यह झूठ बोलने के लिए कहा था. असल में उसने सुबह अपने पिता को अपनी मां के पास देखा था और बाद में अपनी मां को खून से लहूलुहान हालत में पाया.

एसपी सिटी विनायक भोसले ने बताया, सीओ अभिषेक और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया. फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. ​घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान घर में किसी भी 'फोर्स्ड एंट्री' (जबरन प्रवेश) के निशान नहीं मिले थे, जिससे शुरू से ही शक किसी करीबी पर था. जांच के दौरान मृतका के पति साकिब से सख्ती से पूछताछ की गई, तो वह बार-बार अपने बयान बदलता रहा. बाद में अपना जुर्म कबूल कर लिया.

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Last Updated : May 1, 2026 at 10:20 PM IST

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