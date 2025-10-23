जादू टोने के शक में हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया अरेस्ट
जशपुर पुलिस ने जादू टोने के शक में हत्या करने वाले युवक को अरेस्ट किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 23, 2025 at 5:33 PM IST
जशपुर : तंत्र-मंत्र के शक में फूआ की टांगी से निर्मम हत्या करने वाले युवक को बगीचा पुलिस ने गिरफ्तार किया है.आरोपी को पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है. आरोपी ने वारदात के दौरान अपने फूफा पर भी हमला किया था. यह सनसनीखेज घटना जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र के जामुन जोबला गांव की है.
कब हुई वारदात ?: 21 अक्टूबर 2025 की शाम जामुन जोबला गांव के निवासी पंकज पहाड़ी ने थाना बगीचा में रिपोर्ट दर्ज कराई . पंकज ने बताया कि वो अपनी पत्नी सुखाड़ी पहाड़ी के साथ पड़ोस के एक घर में हंडिया पीने गया था. शाम करीब साढ़े पांच बजे दोनों घर लौट रहे थे, तभी उसकी पत्नी रास्ते में लघुशंका के लिए रुकी.उसी दौरान उनका भतीजा मुकेश पहाड़ी जो उनका पीछा कर रहा था, हाथ में टांगी लेकर आया. इसके बाद फूआ सुखाड़ी पहाड़ी के गले पर जोरदार वार कर दिया. इस दौरान आरोपी ने फूफा पंकज पहाड़ी पर भी टांगी से हमला किया. जिससे उसके पैर में चोट लगी. हमले के बाद पंकज वहां से भाग गया. जब वो कुछ देर बाद वहां लौटा, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के गले से खून बह रहा था और उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी.
आरोपी को पुलिस ने किया अरेस्ट :हत्या की सूचना मिलते ही थाना बगीचा की पुलिस टीम मौके पर पहुंची.घटनास्थल का निरीक्षण, शव का पंचनामा एवं पोस्टमार्टम कराया गया.शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि मृतका की मृत्यु गले पर टांगी के वार से हुई चोट के कारण हुई है.घटना के बाद आरोपी मुकेश पहाड़ी फरार था, लेकिन पुलिस ने देर रात तक घेराबंदी कर उसे गांव के ही एक घर से हिरासत में ले लिया. पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसने तंत्र-मंत्र के शक में हत्या की योजना बनाकर यह कृत्य किया था.
बगीचा क्षेत्र के ग्राम जामुन जोबला में एक युवक ने तंत्र-मंत्र के शक में अपनी रिश्ते की फूआ की टांगी से हत्या कर दी थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.हत्या में प्रयुक्त टांगी और आरोपी के कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं- शशि मोहन सिंह, एसएसपी
आरोपी की निशानदेही पर हथियार बरामद : एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त टांगी और घटना के दौरान पहने कपड़े को जब्त कर लिया गया है. साक्ष्य पर्याप्त पाए जाने पर आरोपी मुकेश पहाड़ी को गिरफ्तार कर बीएनएस की धारा 103(1) और 109 के तहत न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया.
क्यों हुआ था विवाद ?: इस मामले में पीड़ित पंकज ने बताया कि आरोपी मुकेश पहाड़ी और उसके परिवार के बीच खेती की जमीन को लेकर पहले से विवाद चला आ रहा था.पांच महीने पहले भी दोनों परिवारों के बीच झगड़ा और मारपीट हो चुकी थी. पुलिस जांच में पता चला कि हाल के दिनों में आरोपी मुकेश के बच्चों की तबीयत खराब रहने लगी थी, जिस पर उसे शक हुआ कि उसकी फूआ सुखाड़ी पहाड़ी ने तंत्र-मंत्र कर उसके बच्चों पर कोई जादू किया है. इसी अंधविश्वास और शक में आकर युवक ने हत्या के वारदात को अंजाम दिया.
