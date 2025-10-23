ETV Bharat / state

जादू टोने के शक में हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया अरेस्ट

जशपुर पुलिस ने जादू टोने के शक में हत्या करने वाले युवक को अरेस्ट किया है.

murdered on suspicion of witchcraft
जादू टोने के शक में हत्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 23, 2025 at 5:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जशपुर : तंत्र-मंत्र के शक में फूआ की टांगी से निर्मम हत्या करने वाले युवक को बगीचा पुलिस ने गिरफ्तार किया है.आरोपी को पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है. आरोपी ने वारदात के दौरान अपने फूफा पर भी हमला किया था. यह सनसनीखेज घटना जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र के जामुन जोबला गांव की है.


कब हुई वारदात ?: 21 अक्टूबर 2025 की शाम जामुन जोबला गांव के निवासी पंकज पहाड़ी ने थाना बगीचा में रिपोर्ट दर्ज कराई . पंकज ने बताया कि वो अपनी पत्नी सुखाड़ी पहाड़ी के साथ पड़ोस के एक घर में हंडिया पीने गया था. शाम करीब साढ़े पांच बजे दोनों घर लौट रहे थे, तभी उसकी पत्नी रास्ते में लघुशंका के लिए रुकी.उसी दौरान उनका भतीजा मुकेश पहाड़ी जो उनका पीछा कर रहा था, हाथ में टांगी लेकर आया. इसके बाद फूआ सुखाड़ी पहाड़ी के गले पर जोरदार वार कर दिया. इस दौरान आरोपी ने फूफा पंकज पहाड़ी पर भी टांगी से हमला किया. जिससे उसके पैर में चोट लगी. हमले के बाद पंकज वहां से भाग गया. जब वो कुछ देर बाद वहां लौटा, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के गले से खून बह रहा था और उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी.


आरोपी को पुलिस ने किया अरेस्ट :हत्या की सूचना मिलते ही थाना बगीचा की पुलिस टीम मौके पर पहुंची.घटनास्थल का निरीक्षण, शव का पंचनामा एवं पोस्टमार्टम कराया गया.शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि मृतका की मृत्यु गले पर टांगी के वार से हुई चोट के कारण हुई है.घटना के बाद आरोपी मुकेश पहाड़ी फरार था, लेकिन पुलिस ने देर रात तक घेराबंदी कर उसे गांव के ही एक घर से हिरासत में ले लिया. पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसने तंत्र-मंत्र के शक में हत्या की योजना बनाकर यह कृत्य किया था.

जादू टोने के शक में हत्या,आरोपी अरेस्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बगीचा क्षेत्र के ग्राम जामुन जोबला में एक युवक ने तंत्र-मंत्र के शक में अपनी रिश्ते की फूआ की टांगी से हत्या कर दी थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.हत्या में प्रयुक्त टांगी और आरोपी के कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं- शशि मोहन सिंह, एसएसपी

murdered on suspicion of witchcraft
जादू टोने के शक में हत्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आरोपी की निशानदेही पर हथियार बरामद : एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त टांगी और घटना के दौरान पहने कपड़े को जब्त कर लिया गया है. साक्ष्य पर्याप्त पाए जाने पर आरोपी मुकेश पहाड़ी को गिरफ्तार कर बीएनएस की धारा 103(1) और 109 के तहत न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया.

क्यों हुआ था विवाद ?: इस मामले में पीड़ित पंकज ने बताया कि आरोपी मुकेश पहाड़ी और उसके परिवार के बीच खेती की जमीन को लेकर पहले से विवाद चला आ रहा था.पांच महीने पहले भी दोनों परिवारों के बीच झगड़ा और मारपीट हो चुकी थी. पुलिस जांच में पता चला कि हाल के दिनों में आरोपी मुकेश के बच्चों की तबीयत खराब रहने लगी थी, जिस पर उसे शक हुआ कि उसकी फूआ सुखाड़ी पहाड़ी ने तंत्र-मंत्र कर उसके बच्चों पर कोई जादू किया है. इसी अंधविश्वास और शक में आकर युवक ने हत्या के वारदात को अंजाम दिया.


गाय पर कटर से हमला, हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा, आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग

स्टेच्यू ऑफ यूनिटी समारोह में दिखेगी छत्तीसगढ़ की झांकी, बस्तर की कला और लोकरंग का होगा प्रदर्शन

कोरबा में मजदूर की संदिग्ध मौत, इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम

TAGGED:

SUSPICION OF WITCHCRAFT
POLICE ARRESTED ACCUSED
जादू टोने के शक में हत्या
बगीचा थाना
MURDERED ON SUSPICION OF WITCHCRAFT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.