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पकड़ा गया बबन का हत्यारा, वारदात के बाद शहडोल में बनाया था ठिकाना, एक गलती से मिला कातिल का सुराग

पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए मजबूत घेराबंदी लगा रखी थी. राजकुमार शाह की रिपोर्ट.

MURDER SUSPECT ARRESTED IN KORBA
पकड़ा गया बबन का हत्यारा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 30, 2026 at 8:50 AM IST

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कोरबा: खानदानी जमीन के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में अपने चाचा की हत्या कर भतीजा फरार हो गया था. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी उस वक्त पकड़ा गया जब वो अपने परिवार से मिलने घर पहुंचा. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में छिपा हुआ था. पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

पकड़ा गया चाचा का हत्यारा

पसान थाना पुलिस ने बताया कि वारदात वानांचल इलाके के पसान थाना क्षेत्र के ग्राम पपरिया, सिपतपारा का है. यहां पर 85 साल के बबन राम यादव की की पुश्तैनी जमीन है. इस जमीन का बबन के दूसरे भाइयों में बंटवारा नहीं हुआ है. बंटवारे को लेकर बबन यादव के छोटे भाई के बेटे, अशोक कुमार यादव, उम्र 23 साल, से विवाद चल रहा था.

बहस के दौरान बढ़ा विवाद और फिर कर दी हत्या

वारदात वाले दिन भी दोनों के बीच बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही थी. इसी दौरान दोनों के बीच बहस होने लगी. आरोप है कि बबन राम यादव ने लाठी से भतीजे अशोक कुमार यादव पर हमला बोल दिया. इस बात से नाराज भतीजे ने पास रखे कुल्हाड़ी से अपने चाचा पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. जानलेवा हमले में बबन राम यादव की मौत हो गई.

परिवार से मिलने आया और पुलिस ने घेराबंदी लगाकर पकड़ लिया

हत्या की वारदात के बाद घबराया अशोक कुमार यादव मौके से फरार हो गया. पुलिस की गिरफ्त में आने से बचने के लिए वो भागकर शहडोल, मध्य प्रदेश जा पहुंचा. इसी बीच परिवार से मिलने की उसकी इच्छा हुई और वह अपने गांव चोरी छिपे पहुंचा. पुलिस टीम को मुखबिर के जरिए इस बात की जानकारी लग गई. पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी अशोक कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया. पसान थाना पुलिस ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए वो लगातार दबिश दे रही थी लेकिन आरोपी का पता नहीं लग पा रहा था.

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