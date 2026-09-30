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पकड़ा गया बबन का हत्यारा, वारदात के बाद शहडोल में बनाया था ठिकाना, एक गलती से मिला कातिल का सुराग

पकड़ा गया बबन का हत्यारा ( ETV Bharat )

कोरबा: खानदानी जमीन के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में अपने चाचा की हत्या कर भतीजा फरार हो गया था. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी उस वक्त पकड़ा गया जब वो अपने परिवार से मिलने घर पहुंचा. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में छिपा हुआ था. पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.