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'हत्या में 10.1% और डकैती में 31.32 फीसदी की कमी आयी है', बिहार DGP का बड़ा दावा

पटना : बिहार में अपराध नियंत्रण को लेकर गृह विभाग ने अहम आंकड़े जारी किए हैं. विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में गंभीर आपराधिक घटनाओं में कमी दर्ज की गई है. हत्या और डकैती जैसे अपराधों पर पुलिस की कार्रवाई का असर दिखाई देने का दावा किया गया है. वहीं, नक्सल विरोधी अभियान में मिली सफलता के बाद बिहार का कोई भी जिला अब उग्रवाद प्रभावित नहीं है.

हत्या-डकैती में भारी गिरावट : डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि राज्य में हत्या के मामलों में 10.1 फीसदी की कमी दर्ज की गई है. वहीं, डकैती की घटनाओं में 31.32 फीसदी की बड़ी गिरावट आई है. डीजीपी ने कहा कि अपराध नियंत्रण को लेकर लगातार चलाए जा रहे अभियान, पुलिस की सक्रियता और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में उठाए गए कदमों से यह बदलाव देखने को मिला है.

डीजीपी विनय कुमार संवाददाताओं को संबोधित करते हुए (ETV Bharat)

''नक्सल विरोधी अभियान में बिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. लंबे समय तक राज्य के कई जिलों में उग्रवाद की चुनौती रही थी. हालांकि, सुरक्षा बलों और बिहार पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद अब राज्य का कोई भी जिला उग्रवाद प्रभावित नहीं है. यह कानून व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण उपलब्धि है.''- विनय कुमार, डीजीपी, बिहार

पुलिस बल को मजबूत करने पर जोर : अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस बल की संख्या बढ़ाने पर भी सरकार का विशेष जोर है. गृह विभाग के मुताबिक, पिछले करीब डेढ़ साल में 22 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की बहाली की जा चुकी है. इसके अलावा 26 हजार 574 पुलिस पदों पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है.

''सरकार ने इन नियुक्तियों की प्रक्रिया को अगले एक वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है. डेढ़ साल की अवधि में 50 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती का लक्ष्य रखा गया है. बड़ी संख्या में होने वाली इन नियुक्तियों से राज्य में पुलिस बल की कमी को दूर करने और थानों में पुलिस की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है.''- विनय कुमार, डीजीपी, बिहार