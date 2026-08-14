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'हत्या में 10.1% और डकैती में 31.32 फीसदी की कमी आयी है', बिहार DGP का बड़ा दावा

बिहार के डीजीपी ने आंकड़े पेश करते हुए प्रदेश में अपराध में कमी का दावा किया है. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक.

Bihar DGP Vinay Kumar
डीजीपी विनय कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 14, 2026 at 5:18 PM IST

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पटना : बिहार में अपराध नियंत्रण को लेकर गृह विभाग ने अहम आंकड़े जारी किए हैं. विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में गंभीर आपराधिक घटनाओं में कमी दर्ज की गई है. हत्या और डकैती जैसे अपराधों पर पुलिस की कार्रवाई का असर दिखाई देने का दावा किया गया है. वहीं, नक्सल विरोधी अभियान में मिली सफलता के बाद बिहार का कोई भी जिला अब उग्रवाद प्रभावित नहीं है.

हत्या-डकैती में भारी गिरावट : डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि राज्य में हत्या के मामलों में 10.1 फीसदी की कमी दर्ज की गई है. वहीं, डकैती की घटनाओं में 31.32 फीसदी की बड़ी गिरावट आई है. डीजीपी ने कहा कि अपराध नियंत्रण को लेकर लगातार चलाए जा रहे अभियान, पुलिस की सक्रियता और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में उठाए गए कदमों से यह बदलाव देखने को मिला है.

डीजीपी विनय कुमार संवाददाताओं को संबोधित करते हुए (ETV Bharat)

''नक्सल विरोधी अभियान में बिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. लंबे समय तक राज्य के कई जिलों में उग्रवाद की चुनौती रही थी. हालांकि, सुरक्षा बलों और बिहार पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद अब राज्य का कोई भी जिला उग्रवाद प्रभावित नहीं है. यह कानून व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण उपलब्धि है.''- विनय कुमार, डीजीपी, बिहार

पुलिस बल को मजबूत करने पर जोर : अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस बल की संख्या बढ़ाने पर भी सरकार का विशेष जोर है. गृह विभाग के मुताबिक, पिछले करीब डेढ़ साल में 22 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की बहाली की जा चुकी है. इसके अलावा 26 हजार 574 पुलिस पदों पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है.

''सरकार ने इन नियुक्तियों की प्रक्रिया को अगले एक वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है. डेढ़ साल की अवधि में 50 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती का लक्ष्य रखा गया है. बड़ी संख्या में होने वाली इन नियुक्तियों से राज्य में पुलिस बल की कमी को दूर करने और थानों में पुलिस की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है.''- विनय कुमार, डीजीपी, बिहार

600 नए थाना भवनों का निर्माण : डीजीपी ने कहा कि पुलिस बल बढ़ाने के साथ ही पुलिसिंग के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है. राज्य में करीब 600 नए थाना भवनों का निर्माण जारी है. नए थाना भवनों के निर्माण से पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्यस्थल उपलब्ध कराने के साथ ही आम लोगों को भी बेहतर पुलिस सेवा देने की व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है.

''आपातकालीन पुलिस सेवा डायल 112 के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विस्तार देने की तैयारी है. इसके लिए 172 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की योजना है. इसका उद्देश्य आपात स्थिति में लोगों तक पुलिस की सहायता को और अधिक तेजी से पहुंचाना है.''- विनय कुमार, डीजीपी, बिहार

बिहार पुलिस को पहली बार प्रेसिडेंट कलर : बिहार पुलिस के लिए एक और बड़ी उपलब्धि सामने आई है. पहली बार बिहार पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिलने जा रहा है. इसे पुलिस बल के लिए महत्वपूर्ण सम्मान माना जा रहा है. इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के 18 पुलिसकर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा. सरकार का कहना है कि अपराध नियंत्रण के साथ पुलिस बल के आधुनिकीकरण, विस्तार और बेहतर पुलिसिंग की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है.

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