ETV Bharat / state

बस्ती के मदरसे में नियुक्ति घोटाला; जिंदा सदस्यों को मृत दिखाने का आरोप, पुलिस जांच शुरू

बस्ती के मदरसे में नियुक्ति घोटाला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बस्ती: जिला मुख्यालय से सटे नगर थाना क्षेत्र के मटेरा गांव में स्थित मदरसा अरबिया अहले सुन्नत तालीमुल इस्लाम अशरफिया के प्रबंधन पर अवैध रूप से कब्जा जमाने का आरोप लगा है. इससे भी ज्यादा सनसनीखेज आरोप यह है कि प्रबंधन ने जीवित लोगों को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित करके अपने पारिवारिक लोगों को मदरसा प्रबंध समिति में शामिल कर लिया है. इस हैरतअंगेज फर्जीवाड़े का खुलासा 17 साल तब हुआ, जब मृत घोषित किए जा चुके पीड़ित सदस्य ने पुलिस के उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मदरसा प्रबंधक समेत 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच तेज कर दी है. पुलिस को दी गई लिखित तहरीर में मटेरा गांव निवासी मोहम्मद नजीर ने आरोप लगाया है कि 2009 में वह मदरसे की प्रबंध समिति के वैध सदस्य थे. वर्तमान प्रबंधक अब्दुल रव ने अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने और मदरसे के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए गहरी साजिश रची. जिंदा सदस्यों को मृत दिखाने का आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच. (Video Credit: ETV Bharat) आरोप है कि अब्दुल रव ने तत्कालीन ग्राम प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर और जाली मोहर का दुरुपयोग करते हुए प्रबंधन समिति से जुड़े मुख्य अभिलेखों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की. शिकायतकर्ता मोहम्मद नजीर ने बताया कि यह पूरा खेल साल 2009 से ही शुरू कर दिया गया था. उन्हें और उनके कुछ अन्य सहयोगियों को प्रबंध समिति से बाहर निकालने के लिए रिकॉर्ड में बकायदा मृतक दर्शा दिया गया. इतना ही नहीं, यह अवैध हथकंडा सिर्फ मोहम्मद नजीर तक ही सीमित नहीं रहा. गांव के ही अन्य प्रतिष्ठित सदस्यों सेराजुद्दीन, मुनव्वर अली और मेहदी हसन को भी जीते-जी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया.