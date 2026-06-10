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बस्ती के मदरसे में नियुक्ति घोटाला; जिंदा सदस्यों को मृत दिखाने का आरोप, पुलिस जांच शुरू

आरोपियों ने अपने परिवार जनों को सदस्य बना लिया. पुलिस ने इस मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

बस्ती के मदरसे में नियुक्ति घोटाला.
बस्ती के मदरसे में नियुक्ति घोटाला. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 11:14 AM IST

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बस्ती: जिला मुख्यालय से सटे नगर थाना क्षेत्र के मटेरा गांव में स्थित मदरसा अरबिया अहले सुन्नत तालीमुल इस्लाम अशरफिया के प्रबंधन पर अवैध रूप से कब्जा जमाने का आरोप लगा है. इससे भी ज्यादा सनसनीखेज आरोप यह है कि प्रबंधन ने जीवित लोगों को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित करके अपने पारिवारिक लोगों को मदरसा प्रबंध समिति में शामिल कर लिया है.

इस हैरतअंगेज फर्जीवाड़े का खुलासा 17 साल तब हुआ, जब मृत घोषित किए जा चुके पीड़ित सदस्य ने पुलिस के उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मदरसा प्रबंधक समेत 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच तेज कर दी है.

पुलिस को दी गई लिखित तहरीर में मटेरा गांव निवासी मोहम्मद नजीर ने आरोप लगाया है कि 2009 में वह मदरसे की प्रबंध समिति के वैध सदस्य थे. वर्तमान प्रबंधक अब्दुल रव ने अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने और मदरसे के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए गहरी साजिश रची.

जिंदा सदस्यों को मृत दिखाने का आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच. (Video Credit: ETV Bharat)

आरोप है कि अब्दुल रव ने तत्कालीन ग्राम प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर और जाली मोहर का दुरुपयोग करते हुए प्रबंधन समिति से जुड़े मुख्य अभिलेखों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की.

शिकायतकर्ता मोहम्मद नजीर ने बताया कि यह पूरा खेल साल 2009 से ही शुरू कर दिया गया था. उन्हें और उनके कुछ अन्य सहयोगियों को प्रबंध समिति से बाहर निकालने के लिए रिकॉर्ड में बकायदा मृतक दर्शा दिया गया.

इतना ही नहीं, यह अवैध हथकंडा सिर्फ मोहम्मद नजीर तक ही सीमित नहीं रहा. गांव के ही अन्य प्रतिष्ठित सदस्यों सेराजुद्दीन, मुनव्वर अली और मेहदी हसन को भी जीते-जी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया.

फर्जीवाड़े की हद यहीं खत्म नहीं हुई. जीवित सदस्यों को कागजों पर मारने के बाद आरोपियों ने बड़ी चालाकी से कूटरचित और जाली दस्तावेज तैयार कर मदरसा प्रबंधन समिति का नए सिरे से पुनर्गठन कर लिया.

इसके बाद मुख्य आरोपी अब्दुल रव ने अपने ही परिवार के सदस्यों और करीबियों को समिति के महत्वपूर्ण और मलाईदार पदों पर अवैध रूप से नियुक्त कर दिया, ताकि मदरसे से जुड़ी हर गतिविधि और सरकारी फंड पर उनका एकाधिकार बना रहे.

इस खुलासे के बाद से मटेरा गांव और आस-पास के इलाकों में तनाव और चर्चाओं का बाजार गर्म है. ग्रामीणों इस मामले में उच्च स्तरीय प्रशासनिक जांच की मांग की है.

पीड़ित मोहम्मद नजीर की तहरीर और प्राथमिक जांच के आधार पर नगर थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी अब्दुल रव के साथ-साथ अब्दुल कादिर, अब्दुलर्रहमान, अब्दुल सलाम, हुसैन रजा और अब्दुल अजीज के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और कूट रचित प्रपत्रों का असली के रूप में इस्तेमाल करने की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया है.

डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि मटेरा गांव के मोहम्मद नजीर द्वारा दी गई शिकायत अत्यंत गंभीर है. उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि अब्दुल रव द्वारा संचालित मदरसे में वह प्रबंध समिति के सदस्य थे. उन्हें फर्जी तरीके से और कूट रचित प्रपत्रों के आधार पर मृत दिखाकर हटा दिया गया.

उनके स्थान पर आरोपियों ने अपने परिवार जनों को सदस्य बना लिया. पुलिस ने इस मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है, जो भी सबूत और दस्तावेज बरामद होंगे, उनके अनुसार सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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