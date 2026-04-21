CM सम्राट चौधरी के गृह जिले में पुलिस हाई अलर्ट: हत्या की साजिश नाकाम
मुख्यमंत्री का गृह जिला मुंगेर में हत्या की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया. आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया.
Published : April 21, 2026 at 1:39 PM IST
मुंगेर: सीएम सम्राट चौधरी के गृह जिले में पुलिस पूरी तरह तत्पर दिखाई दे रही है. इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब पुलिस की मुस्तैदी ने एक व्यक्ति की जान बचा ली. अगर थोड़ी भी देर होती, तो यह मामला एक सनसनीखेज हत्या में बदल सकता था. पुलिस की समय पर की गई कार्रवाई से एक बड़ी वारदात टल गई.
गुप्त सूचना पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई: दरअसल, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भेलवा पहाड़ (तौफीर) इलाके में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति कमर में देसी कट्टा लेकर घूम रहा है और किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है. सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई और वरीय अधिकारियों के निर्देश पर तत्काल एक टीम मौके पर पहुंची.
घेराबंदी कर संदिग्ध को दबोचा: पुलिस जैसे ही बताए गए स्थान पर पहुंची, वहां एक युवक संदिग्ध अवस्था में घूमता दिखाई दिया. पुलिस को देखते ही वह घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस टीम ने फुर्ती और साहस का परिचय देते हुए उसका पीछा किया और कुछ ही दूरी पर उसे धर दबोचा.
चौंकाने वाला खुलासा: जब पुलिस ने युवक की तलाशी ली, तो उसके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक मिसफायर कारतूस बरामद हुआ. इसके बाद उसे हिरासत में लेकर थाने लाया गया, जहां सख्ती से पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान आरोपी ने जो खुलासा किया, वह बेहद चौंकाने वाला था.
गोतिया की हत्या की थी साजिश: आरोपी की पहचान तौफीर क्षेत्र निवासी सनोज के रूप में हुई. उसने कबूल किया कि वह अपने ही गोतिया की हत्या करने जा रहा था. उसने बताया कि दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से विवाद और रंजिश चली आ रही है. यह रंजिश इतनी बढ़ गई थी कि उसने हत्या जैसा खौफनाक कदम उठाने की योजना बना ली थी.
मामले की गहन जांच: फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि विवाद की असली वजह क्या थी और क्या इसमें कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है. साथ ही, पुलिस यह भी जांच रही है कि आरोपी को हथियार कहां से मिला और क्या उसके तार किसी अपराधी गिरोह से जुड़े हैं.
"पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई की गई, जिससे एक बड़ी आपराधिक घटना टल गई. पुलिस जिले में अपराध नियंत्रण के लिए लगातार सक्रिय है और किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा." -अभिषेक आनंद, सदर SDPO, मुंगेर
पुलिस की सराहना: घटना की खबर फैलते ही इलाके में चर्चा का माहौल है. स्थानीय लोग पुलिस की तत्परता की सराहना कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि अगर समय पर कार्रवाई नहीं होती, तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी. यह कार्रवाई न केवल पुलिस की सतर्कता को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि सही समय पर मिली सूचना और पुलिस की सक्रियता बड़े अपराधों को रोक सकती है.
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