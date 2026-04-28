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गाजियाबाद में खीरे के लिए मर्डर, साढू ने ली साढू की जान, आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में एक बेहद मामूली विवाद के चलते साढू ने साढू की हत्या कर दी. पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी साढू को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, 27 मार्च को मामूली खीरे (Cucumber) को लेकर आरिफ और गुलफाम के बीच विवाद हो गया था, जो रिश्ते में आरिफ का साढू था. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरिफ ने धारदार चाकू से गुलफाम की हत्या कर दी.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी आरिफ मूल रूप से मेरठ के थाना किठौर के शाहबाजपुर गांव का रहने वाला है, और वर्तमान में वह गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र स्थित कस्बा इलाके में परिवार के साथ रह रहा है. उसके चार बच्चे हैं. पेशे से वह फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता है. वहीं, मृतक गुलफाम रिश्ते में आरिफ का साढू था. वह आरिफ के घर के पास ही किराए के मकान में रहता था. ग़ुलफाम घर के नजदीक सब्जी की रेडी लगाया करता था.

डीसीपी ग्रामीण एसएन तिवारी के मुताबिक, 27 मार्च 2026 को गुलफाम सब्जी की रेड़ी पर था. तभी आरिफ अपनी फैक्ट्री की तरफ से आ रहा था. आरिफ ने गुलफाम के पास पहुंचकर खाने के लिए खीरा मांगा. खीरा मांगने पर गुलफाम ने गुस्से में कहा कि पहले 500 रुपए उधर वाले चुकाओ तब खीरा दूंगा. आरिफ ने कई बार खीरा मांगा लेकिन उसने मना कर दिया. जिसके बाद आरिफ को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर चाकू से अपने साढू पर वार कर दिए. इस घटना में गुलफाम घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा. आरिफ को लगा गुलफाम की मौत हो गई है और वह उसको वहीं छोड़कर भाग निकला. सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और गुलफाम को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.