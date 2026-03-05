ETV Bharat / state

प्रेमिका ने फोन कर प्रेमी को बुलाया; घर वालों ने लाठी-डंडों से पीटकर उतारा मौत के घाट

बहराइच: बुधवार को होली के दौरान प्रेमिका ने प्रेमी को फोन मिलाकर मिलने के लिए बुलाया. घर के पास मिलने पहुंचे प्रेमी को प्रेमिका के घर वालों ने लाठी, डंडे और ईंट से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में युवक को एंबुलेंस की मदद से मेडिकल कॉलेज भेजा, जिसकी रास्ते में ही मौत हो गई.

दो आरोपियों की हुई गिरफ्तारी: प्रेमिका के पिता सहजराम और भाई गुड्डू को गिरफ्तार भी कर लिया गया है. इस मामले में पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर चार लोगों पर मुकदमा दर्ज करते हुए अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की सघन जांच-पड़ताल की जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. अधिकारियों का दावा है कि जो भी दोषी होगा, उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

देर रात फोन कॉल के बाद वारदात: रानीपुर थाना क्षेत्र के हरदुआ निवासी मृतक 21 वर्षीय राजू के भाई ने बताया कि उसके मोबाइल पर देर रात प्रेमिका का फोन आया था. राजू डीजे का काम करता था और घर वालों के रोकने के बावजूद वह उससे मिलने चला गया. कुछ देर बाद प्रेमिका के गांव निजामपुर के रहने वाले एक रिश्तेदार ने फोन पर जानकारी दी कि उसका भाई प्रेमिका के घर के पास लहूलुहान पड़ा है. सूचना पर जब परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, तो वहां मौजूद मुकेश ने बताया कि उसे भी हमलावरों ने दौड़ा लिया था.

पुलिस को दो अन्य आरोपियों की तलाश: इसी दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायल राजू को मेडिकल कॉलेज बहराइच भेजा, मगर रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही साक्ष्य एकत्र किए हैं. भाई ननके की तहरीर पर रानीपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और घटना के बाद से ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. रानीपुर थानाध्यक्ष के अनुसार अन्य दो आरोपियों की तलाश जारी है और उन्हें भी जल्द जेल भेजा जाएगा.



