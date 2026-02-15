ETV Bharat / state

चांदनी चौक के गांधी पार्क में युवक की नृशंस हत्या का खुलासा, पांच दिन में आरोपी जुनैद खान गिरफ्तार

7 फरवरी 2026 को गांधी पार्क, लेबर चौक के पास एक अज्ञात युवक का शव खून से लथपथ हालत में मिला था.

Published : February 15, 2026 at 8:27 PM IST

नई दिल्ली: चांदनी चौक स्थित गांधी पार्क में 20-25 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या के ब्लाइंड केस का खुलासा थाना कोतवाली पुलिस ने कर दिया है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय खुफिया तंत्र की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. वारदात में इस्तेमाल खून से सने कपड़े और हत्या में प्रयुक्त पत्थर भी बरामद कर लिया गया है.

डीसीपी नॉर्थ राजा बंथिया ने बताया कि 7 फरवरी 2026 को गांधी पार्क, लेबर चौक के पास एक अज्ञात युवक का शव खून से लथपथ हालत में मिला था. युवक के माथे पर गहरी चोट थी और पास में खून लगा बड़ा पत्थर पड़ा था. मामले में हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की गई. घटनास्थल अंधेरे हिस्से में होने के कारण कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला, जिससे मामला पूरी तरह ब्लाइंड मर्डर बन गया था.

जांच के दौरान पुलिस टीम ने चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, फतेहपुरी और शीशगंज गुरुद्वारा समेत आसपास के 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाला गया. करीब 400 लोगों से पूछताछ की गई. पांच दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को सुराग मिला कि मृतक को घटना से पहले एक युवक के साथ पार्क में देखा गया था. फुटेज के विश्लेषण में दोनों को साथ घूमते हुए देखा गया, जिसके बाद संदिग्ध की पहचान कर ली गई.

आरोपी की पहचान जुनैद खान (24), निवासी शमली, यूपी के रूप में हुई. उसे 12 फरवरी की देर शाम लेबर चौक के पास खोया वाली गली से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक की पहचान कंचा के रूप में हुई, जो चांदनी चौक इलाके में फुटपाथ पर रहता था. आरोपी के अनुसार दोनों पिछले दो-ढाई साल से परिचित थे. घटना की रात मृतक ने उससे 500 रुपये की मांग की और जबरन पैसे छीनने की कोशिश की. विरोध करने पर विवाद बढ़ा और आरोपी ने पहले मारपीट की, फिर पत्थर से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी.

