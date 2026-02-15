ETV Bharat / state

चांदनी चौक के गांधी पार्क में युवक की नृशंस हत्या का खुलासा, पांच दिन में आरोपी जुनैद खान गिरफ्तार

नई दिल्ली: चांदनी चौक स्थित गांधी पार्क में 20-25 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या के ब्लाइंड केस का खुलासा थाना कोतवाली पुलिस ने कर दिया है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय खुफिया तंत्र की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. वारदात में इस्तेमाल खून से सने कपड़े और हत्या में प्रयुक्त पत्थर भी बरामद कर लिया गया है.



डीसीपी नॉर्थ राजा बंथिया ने बताया कि 7 फरवरी 2026 को गांधी पार्क, लेबर चौक के पास एक अज्ञात युवक का शव खून से लथपथ हालत में मिला था. युवक के माथे पर गहरी चोट थी और पास में खून लगा बड़ा पत्थर पड़ा था. मामले में हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की गई. घटनास्थल अंधेरे हिस्से में होने के कारण कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला, जिससे मामला पूरी तरह ब्लाइंड मर्डर बन गया था.



जांच के दौरान पुलिस टीम ने चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, फतेहपुरी और शीशगंज गुरुद्वारा समेत आसपास के 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाला गया. करीब 400 लोगों से पूछताछ की गई. पांच दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को सुराग मिला कि मृतक को घटना से पहले एक युवक के साथ पार्क में देखा गया था. फुटेज के विश्लेषण में दोनों को साथ घूमते हुए देखा गया, जिसके बाद संदिग्ध की पहचान कर ली गई.

