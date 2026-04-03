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बुलंदशहर में युवक की हत्या का खुलासा, तीन दोस्त ही निकले आरोपी, ये वजह आई सामने

बुलंदशहर : पुलिस ने युवक की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही उनके कब्जे से मृतक का मोबाइल फोन, वारदात में इस्तेमाल ईंट और घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद किए हैं.

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर तेजवीर सिंह ने बताया कि मामला थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के गांव छोटाबांस का है. 29 मार्च की शाम अनमोल फोन कॉल आने के बाद घर से निकला था, लेकिन नहीं लौटा. परिजनों ने 1 अप्रैल 2026 को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जांच के दौरान 2 अप्रैल को गांव के बाहर एक कुएं से एक शव बरामद हुआ. बाद में शव की पहचान लापता अनमोल के रूप में हुई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रजत, अंकुर उर्फ सन्नी और मोनू नामक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक और वे आपस में दोस्त थे.

आरोपियों के अनुसार, अनमोल ने एक आरोपी की बहन से बात कराने के लिए कहा था, जिसे सन्नी ने मना कर दिया था. इसके अतिरिक्त, अनमोल उनके रिश्ते में बहन से भी बात करना चाहता था. इन बातों से परेशान होकर 29 मार्च को आरोपियों ने अनमोल को फोन कर गांव के बाहर बुलाया. वहां उसे शराब पिलाई गई और फिर उसके सिर पर ईंट से वार किया. इसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी. शव को छिपाने के लिए आरोपियों ने उसे मिट्टी और कूड़े से दबा दिया था. परिजनों ने गांव के ही कुछ युवकों पर फोन कर बुलाने और उसकी हत्या करने का आरोप लगाया था.