गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे युवक का मर्डर, भाई ने की मारपीट अस्पताल में तोड़ा दम

दुर्ग : दुर्ग जिले में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है. भिलाई के मांझी पारा स्थित तिरंगा नगर में प्रेम प्रसंग के कारण एक युवक की हत्या हो गई. बताया जा रहा है कि जिसने हत्या की है वो युवक की प्रेमिका का भाई है. जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया. पुलिस ने सभी लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरु की है. फॉरेंसिक विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर हत्या से जुड़े सभी साक्ष्यों को जुटाया है.

प्रेमिका के घर पर था युवक : एएसपी सुखनंदन राठौर के मुताबिक गुरुवार सुबह करीब साढ़े 9 बजे खुर्सीपार थाना क्षेत्र में हत्या की वारदात हुई.जहां पर भाई ने अपनी बहन के प्रेमी को मार डाला. बताया जा रहा है कि युवक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंचा था.उस दौरान प्रेमिका अकेली थी.युवक जब घर पर था तो युवती का भाई मौके पर पहुंच गया.उसने अपनी बहन के साथ प्रेमी को देख लिया.जिसे देखते ही वो आग बबूला हो उठा.