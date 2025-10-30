ETV Bharat / state

गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे युवक का मर्डर, भाई ने की मारपीट अस्पताल में तोड़ा दम

भिलाई में युवक का मर्डर उसकी गर्लफ्रेंड के भाई ने कर दिया.पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

Murder of Youth
गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे युवक का मर्डर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 30, 2025 at 2:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग : दुर्ग जिले में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है. भिलाई के मांझी पारा स्थित तिरंगा नगर में प्रेम प्रसंग के कारण एक युवक की हत्या हो गई. बताया जा रहा है कि जिसने हत्या की है वो युवक की प्रेमिका का भाई है. जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया. पुलिस ने सभी लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरु की है. फॉरेंसिक विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर हत्या से जुड़े सभी साक्ष्यों को जुटाया है.

प्रेमिका के घर पर था युवक : एएसपी सुखनंदन राठौर के मुताबिक गुरुवार सुबह करीब साढ़े 9 बजे खुर्सीपार थाना क्षेत्र में हत्या की वारदात हुई.जहां पर भाई ने अपनी बहन के प्रेमी को मार डाला. बताया जा रहा है कि युवक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंचा था.उस दौरान प्रेमिका अकेली थी.युवक जब घर पर था तो युवती का भाई मौके पर पहुंच गया.उसने अपनी बहन के साथ प्रेमी को देख लिया.जिसे देखते ही वो आग बबूला हो उठा.

गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे युवक का मर्डर (Etv Bharat)

इलाज के दौरान तोड़ा दम : प्रेमिका के भाई ने गुस्से में पहले धीरज की जमकर पिटाई की.फिर उसका सिर दीवार पर पटक दिया.जिससे धीरज को गंभीर चोट आई.उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.जहां इलाज के दौरान धीरज ने दम तोड़ दिया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को तत्काल हिरासत में ले लिया. मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

मृतक और आरोपी पड़ोसी हैं.दोनों के परिवार एक-दूसरे को जानते थे. ऐसी जानकारी मिली है कि युवक और आरोपी की बहन के बीच प्रेम संबंध था, जिसे लेकर परिवार में पहले से ही तनाव चल रहा था.फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और पीड़ित परिवार से पूछताछ की जा रही है- सुखनंदन राठौर,एएसपी दुर्ग शहर

घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए. वहीं घटना के बाद मृतक की मां का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहा है.

बिलासपुर गोलीकांड: वर्चस्व और रंजिश में हुई कांग्रेस नेता के दफ्तर पर फायरिंग, 7 गिरफ्तार


सड़क निर्माण की धीमी रफ्तार से कांग्रेस को ऐतराज , कलेक्टर ने निरीक्षण के बाद लगाई फटकार

मां के साथ मिलकर बेटे ने की पिता की हत्या, ऐसे सुलझी मर्डर की गुत्थी

TAGGED:

GIRLFRIEND BROTHER ACCUSED
BROTHER ACCUSED OF MURDER
युवक का मर्डर
हत्याकांड
MURDER OF YOUTH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.