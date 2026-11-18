ETV Bharat / state

टांकावास में युवक की हत्या, खेत के पास बाइक सहित लहूलुहान मिला शव

मौके पर जांच करती पुलिस ( ETV Bharat Kekri )

केकड़ी : सावर थाना इलाके के टांकावास गांव में बुधवार सुबह एक युवक का लहूलुहान हालत में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. युवक का शव भांडावास रास्ते पर खेतों के नजदीक बाइक सहित पड़ा मिला. युवक मंगलवार रात से ही गायब था. परिजन उसकी तलाश कर रहे थे. प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है. घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए. डीएसपी मनोज कुमार गुप्ता ने कहा कि मौके पर जांच कर रहे हैं. मृतक के भाई नंदलाल ने नामजद हत्या की रिपोर्ट दी है. डॉग स्क्वायड व एफएसएल टीम मौके पर है. मामले की जांच की जा रही है.