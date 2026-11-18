टांकावास में युवक की हत्या, खेत के पास बाइक सहित लहूलुहान मिला शव
बुधवार सुबह जब ग्रामीण खेतों की ओर जा रहे थे, तब उन्हें युवक का शव दिखाई दिया.
Published : November 18, 2026 at 1:10 PM IST
केकड़ी : सावर थाना इलाके के टांकावास गांव में बुधवार सुबह एक युवक का लहूलुहान हालत में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. युवक का शव भांडावास रास्ते पर खेतों के नजदीक बाइक सहित पड़ा मिला. युवक मंगलवार रात से ही गायब था. परिजन उसकी तलाश कर रहे थे. प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है. घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए. डीएसपी मनोज कुमार गुप्ता ने कहा कि मौके पर जांच कर रहे हैं. मृतक के भाई नंदलाल ने नामजद हत्या की रिपोर्ट दी है. डॉग स्क्वायड व एफएसएल टीम मौके पर है. मामले की जांच की जा रही है.
जानकारी के अनुसार टांकावास निवासी राकेश कुमार रैगर (36) पुत्र छोटूलाल रैगर मंगलवार रात से घर नहीं लौटा था. परिजन उसकी तलाश कर रहे थे. बुधवार सुबह ग्रामीण खेतों की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें भांडावास रास्ते के निकट बाइक सहित राकेश का शव लहूलुहान हालत में पड़ा दिखाई दिया. ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी राजेश कुमार मील, डीएसपी मनोज कुमार गुप्ता और सावर थाना प्रभारी बनवारी लाल मीणा, केकड़ी सदर थाना प्रभारी मुकेश गौरा पुलिस जाप्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने मौके को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की.
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घटनास्थल पर एफएसएल और एमओबी टीम को भी बुलाया गया, जिन्होंने मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की. युवक की मौत की खबर फैलते ही घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है. युवक की हत्या किन परिस्थितियों में और किसने की, इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा. एडिशनल एसपी राजेश कुमार मील ने बताया कि मामले की जांच कर रहे हैं.