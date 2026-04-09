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बरेली : रेलवे कॉलोनी के खंडहरनुमा घर में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका

बरेली: बरेली में कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित सिटी स्टेशन की रेलवे कॉलोनी में एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. खंडहरनुमा घर में युवक का रक्तरंजित शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया और दहशत का माहौल बन गया है.

जानकारी के अनुसार बीते बुधवार को स्थानीय लोगों ने कॉलोनी क्षेत्र में एक युवक को लहूलुहान हालत में पड़ा देखा, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस जांच में सामने आया कि युवक के शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान हैं, जिससे साफ तौर पर हत्या की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.



सीओ आशुतोष शिवम ने बताया कि बुधवार को कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक का शव खंडहरनुमा घर में पड़ा है. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.



मृतक की पहचान अमन पुत्र सगीर अहमद निवासी मलकपुर के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि युवक के शरीर पर कई चोटों के निशान पाए गए हैं. परिजनों की तहरीर के आधार पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और तीनों आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. फिलहाल मामले में कार्रवाई जारी है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके.

