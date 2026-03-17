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पुलिस जवानों पर हत्या का आरोप, अब तक गिरफ्त से बाहर, मध्यप्रदेश सीमा पर हुई थी वारदात

एमपी सीजी बॉर्डर पर युवक की हत्या के आरोपी आरक्षक अब तक फरार हैं.हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों में आक्रोश है.

murder of young man Accused policeman
पुलिस जवानों पर हत्या का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 17, 2026 at 6:40 PM IST

3 Min Read
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मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश की सीमा से गुजरने वाली बरने नदी में अवैध रेत खनन को लेकर हुए विवाद ने एक युवक की जान ले ली. इस सनसनीखेज मामले में शामिल मध्यप्रदेश पुलिस के दो जवान बीते दो सप्ताह से फरार हैं, जिनकी तलाश अब तक जारी है. घटना के बाद रेत घाट पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है.

क्या है पूरा घटनाक्रम ?
यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के केल्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पसौरी का है, जहां 3 मार्च को रेत घाट पर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. मृतक सोनू चक्रधारी अपने अन्य साथियों के साथ ट्रैक्टर से बरने नदी से रेत लेने गया था. इसी दौरान मध्यप्रदेश के शहडोल जिले की दर्शीला पुलिस चौकी से दो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और रेत परिवहन को लेकर आपत्ति जताई.

murder of young man Accused policeman
पुलिस जवानों पर हत्या का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस जवानों के हमले से मौत का आरोप

पुलिस जवानों ने रेत परिवहन आपत्ति जताते हुए विवाद किया. इसके बाद मामला हिंसक झड़प में बदल गया.आरोप है कि पुलिसकर्मियों और उनके साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने मिलकर सोनू चक्रधारी की डंडों से जमकर पिटाई की. इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसके सिर पर बेलचा से वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

पुलिस जवानों पर हत्या का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
केल्हारी पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला

घटना के बाद केल्हारी थाना में मध्यप्रदेश पुलिस के दो जवानों समेत तीन आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया. इस घटना के बाद दर्शीला चौकी प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया, वहीं दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी मधु जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी नितिन शुक्ला और राजू प्रजापति अब भी फरार हैं.

आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग

ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामनरेश पटेल ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि कानून के रखवालों द्वारा ही इस तरह की घटना बेहद गंभीर और निंदनीय है.वहीं एमसीबी की पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह ने आश्वासन दिया है कि फरार आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इस मामले में केल्हारी पुलिस ने विवेचना के बाद हत्या का मामला दर्ज कर लिया है.एक आरोपी की पुलिस ने गिरफ्तारी की है,जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है,जिनकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी- रत्ना सिंह,एसपी

दो हफ्ते बाद भी पकड़ से बाहर आरोपी

घटना को दो सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन फरार दोनों पुलिसकर्मी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. केल्हारी पुलिस लगातार उनकी तलाश में दबिश दे रही है, बावजूद इसके कोई ठोस सफलता हाथ नहीं लगी है. मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है.

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