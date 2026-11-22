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बुलंदशहर: तीन वर्षीय मासूम की हत्या का खुलासा, पड़ोसन ने मुंह दबाकर दिया था वारदात को अंजाम

पुलिस गिरफ्त में आरोपी महिला ( Photo Credit; ETV Bharat )

बुलंदशहर: नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अवंती नगर भूड़ में तीन वर्षीय मासूम की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी पड़ोसन को गिरफ्तार कर लिया है. बच्ची का शव उसके घर से महज 40 मीटर दूर एक बंद कमरे से बरामद हुआ था. पुलिस पूछताछ में महिला के मानसिक रूप से विक्षिप्त होने और पारिवारिक कलह के चलते इस वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई है.

दरअसल, घटना शनिवार 21 नवंबर सुबह करीब 11 बजे की है, जब बच्ची अचानक अपने घर से गायब हो गई थी. परिजनों की सूचना पर डॉयल-112 और नगर कोतवाली पुलिस हरकत में आई. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कई थाना प्रभारियों, स्वाट, सर्विलांस और डॉग स्क्वॉड की टीमों को तलाश में लगाया गया. इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर स्पष्ट हुआ कि बच्ची मोहल्ले से बाहर नहीं गई है. इसके बाद घर-घर तलाशी शुरू हुई.