बुलंदशहर: तीन वर्षीय मासूम की हत्या का खुलासा, पड़ोसन ने मुंह दबाकर दिया था वारदात को अंजाम
अपनी बेटी से बिछड़ने के गम में आरोपी महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 4:54 PM IST
बुलंदशहर: नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अवंती नगर भूड़ में तीन वर्षीय मासूम की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी पड़ोसन को गिरफ्तार कर लिया है. बच्ची का शव उसके घर से महज 40 मीटर दूर एक बंद कमरे से बरामद हुआ था. पुलिस पूछताछ में महिला के मानसिक रूप से विक्षिप्त होने और पारिवारिक कलह के चलते इस वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई है.
दरअसल, घटना शनिवार 21 नवंबर सुबह करीब 11 बजे की है, जब बच्ची अचानक अपने घर से गायब हो गई थी. परिजनों की सूचना पर डॉयल-112 और नगर कोतवाली पुलिस हरकत में आई. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कई थाना प्रभारियों, स्वाट, सर्विलांस और डॉग स्क्वॉड की टीमों को तलाश में लगाया गया. इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर स्पष्ट हुआ कि बच्ची मोहल्ले से बाहर नहीं गई है. इसके बाद घर-घर तलाशी शुरू हुई.
एसएसपी अभिषेक प्रताप अजेय ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान बच्ची के घर से लगभग 40 मीटर दूर रोहताश राजपूत के मकान में किराये पर रहने वाली महिला सोनम (उर्फ सोनाली) का कमरा तालाबंद मिला. काफी देर तक दरवाजा न खुलने और डॉग स्क्वॉड के संकेत पर पुलिस ने ताला तोड़ा, तो भीतर मासूम का शव पड़ा मिला. शव मिलने की खबर से इलाके में आक्रोश फैल गया और गुस्साए परिजनों व स्थानीय लोगों ने दिल्ली रोड पर जाम लगाकर कड़ी कार्रवाई की मांग की, जिसे पुलिस ने समझा-बुझाकर शांत कराया.
पुलिस ने आरोपी सोनम को गिरफ्तार कर लिया है, जो ग्राम धतूरी, थाना सलेमपुर की निवासी है. उसने बताया कि 2015 में उसकी शादी जेवर निवासी दिनेश से हुई थी, लेकिन अनबन के कारण दोनों अलग हो गए. हाल ही में सोनम ने अपने मायके में अपनी ही 8 वर्षीय बेटी को छत से फेंक दिया था, जिसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से उसकी मां ने बच्ची को उसके पिता के पास दिल्ली भेज दिया. अपनी बेटी से बिछड़ने के गम में सोनम मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई थी और किसी भी बच्चे को देखकर विचलित हो जाती थी.
इसी विक्षिप्त मनोदशा में उसने शनिवार को पड़ोस की बच्ची को कमरे में बुलाकर मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी और पुलिस की आहट पाकर ताला लगाकर फरार हो गई. उसकी योजना रात के अंधेरे में शव को ठिकाने लगाने की थी. पुलिस ने स्पष्ट किया कि महिला का झुकाव तंत्र-मंत्र की ओर जरूर था, लेकिन उसे इसकी कोई जानकारी नहीं थी.
पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है, जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है. एसएसपी अभिषेक प्रताप अजेय ने किरायेदारों का पुलिस सत्यापन अभियान तेज करने और लापरवाही बरतने वाले मकान मालिकों के खिलाफ जांच के निर्देश दिए हैं.
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