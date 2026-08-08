ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में प्रेमिका के पति को 18 बार गंडासे से काटा, गली में पहले रोका, हाथापाई हुई, फिर ताबड़तोड़ किए वार

पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित की हैं. हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

ताबड़तोड़ किए 18 बार वार.
ताबड़तोड़ किए 18 बार वार. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 7:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरनगर : बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में शनिवार सुबह एक युवक ने कथित रूप से अपनी प्रेमिका के पति पर गंडासे से हमला कर दिया. हमलावर ने करीब 18 वार किए. गंभीर रूप से घायल युवक को मेरठ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित की हैं. फिलहाल मृतक के परिजनों की ओर से पुलिस को तहरीर नहीं मिली है.

मृतक की पहचान तालिब पुत्र तौसीफ निवासी खेल मोहल्ला लखीपुरा, थाना लिसाड़ी गेट, जनपद मेरठ के रूप में हुई है. तालिब पिछले कुछ समय से अपने परिवार के साथ बुढ़ाना कस्बे की नई बस्ती में किराये के मकान में रह रहा था. शनिवार सुबह नई बस्ती, चांद मस्जिद के पास रहने वाले हाशिम पुत्र अनीश अब्बासी ने तालिब पर गंडासे से हमला कर दिया. हमले में तालिब गंभीर रूप से घायल हो गया.

आरोपी की गिरफ्तारी के पुलिस दे रही दबिश. (Video Credit; ETV Bharat)

सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल तालिब को तत्काल इलाज के लिए बुढ़ाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर मेरठ रेफर कर दिया. परिजन घायल तालिब को मेरठ मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

तालिब के भाई आकिल ने बताया, सुबह तालिब काम पर जाने की बात कहकर घर से निकला था. इसी बीच तालिब की पत्नी ने प्रेमी हाशिम को बुला लिया. हाशिम ने तालिब को गली में अकेला पाकर रोका. दोनों में हाथापाई होने लगी. तभी हाशिम ने ताबड़तोड़ गंडासे से 18 बार वार किया, जिससे तालिब के सिर और चेहरे पर ज्यादा चोट आई. तालिब खून से लथपथ गली में पड़ा रहा.

सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने बताया, पुलिस को सुबह सूचना मिली थी कि नई बस्ती में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सिर पर गंडासे से हमला किया है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल भिजवाया. मेरठ में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. आरोपी हाशिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमों का गठन किया गया है. पुलिस आरोपी की तलाश में संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है.

यह भी पढ़ें : चंदौली मेडिकल कॉलेज में ओटी से मरीज को किया बाहर, परिजन बोले- डॉक्टर ने मांगे 30 हजार रुपये, प्रिंसिपल ने मांगा जवाब

TAGGED:

MURDER OF THE GIRLFRIENDS HUSBAND
MURDER IN MUZAFFARNAGAR
MUZAFFARNAGAR NEWS
प्रमिका के पति की हत्या
MUZAFFARNAGAR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.