सुवेंदु अधिकारी पीए हत्याकांड पर सियासी संग्राम, विजय बघेल का ममता बनर्जी पर हमला
पश्चिम बंगाल के मध्यमग्राम में बीजेपी विधायक सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान मचा हुआ है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 7, 2026 at 6:50 PM IST
दुर्ग: पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में बुधवार रात को बीजेपी विधायक सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस वारदात पर पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम मच गया. छत्तीसगढ़ में भी इस घटना को लेकर बीजेपी नेताओं में जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है. प्रदेश में सियासी महौल गर्म हो चुका है.
विजय बघेल का ममता बनर्जी पर निशाना
इस घटना को लेकर दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला है.उन्होंने राज्य में बढ़ती राजनीतिक हिंसा पर चिंता जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. दुर्ग सांसद विजय बघेल ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने चुनाव में ममता बनर्जी को उनकी औकात दिखा दी है. अब हार के बाद राज्य में राजनीतिक हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं.
लोकतंत्र में हिंसा और हत्या के लिए कोई स्थान नहीं है. किसी व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करना बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. केवल हमलावरों पर ही नहीं, बल्कि उन्हें संरक्षण देने वाले लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और भाजपा कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है- विजय बघेल, सांसद, दुर्ग लोकसभा
कब हुई सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या ?
बुधवार रात करीब 10:30 बजे भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ अपने वाहन से कोलकाता से मध्यमग्राम लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में एक कार ने उनकी गाड़ी को रोका, जिसके बाद बाइक सवार हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. बताया जा रहा है कि हमलावरों ने 6 से 10 राउंड गोलियां चलाईं. इस हमले में चंद्रनाथ रथ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया. पश्चिम बंगाल पुलिस इस केस की जांच कर रही है.