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फरीदाबाद में श्यामवीर हत्याकांड का हुआ खुलासा, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या, दोनों गिरफ्तार

दोनों आरोपी फरीदाबाद में रहते हैंः अपराध शाखा डीएलएफ की टीम ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान मृतक की पत्नी केशव, मूल निवासी हाथरस, उत्तर प्रदेश और कामत, निवासी महोबा, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है. दोनों फिलहाल फरीदाबाद में रह रहा था.

फरीदाबादः तिगांव थाना क्षेत्र के गांव मोजाबाद में 42 वर्षीय श्यामवीर की हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची और वारदात के बाद शव को घर के पास ही गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबा दिया.

क्या बोलो एसीपी: प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसीपी क्राइम अमन यादव ने बताया कि "कामत मृतक श्यामवीर के साथ गांव मोजाबाद स्थित मकान में ही रहता था. पुलिस जांच में सामने आया कि कामत के मृतक की पत्नी केशव के साथ कथित रूप से संबंध थे. इसकी जानकारी श्यामवीर को हो गई थी, जिसके बाद पति-पत्नी के बीच विवाद होने लगा था."

इंटरलॉकिंग टाइल से सिर पर किया गया था वारः पुलिस के अनुसार, इसी विवाद के चलते केशव और कामत ने श्यामवीर को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. 16 अगस्त की शाम कामत ने श्यामवीर को शराब पिलाई. जब वह नशे में हो गया तो कामत ने इंटरलॉकिंग टाइल से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. आरोप है कि इस दौरान केशव ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, ताकि अंदर की आवाज बाहर न जा सके. वारदात के बाद दोनों आरोपियों ने शव को घर के पास ही एक गड्ढे में दबा दिया और ऊपर से मिट्टी डालकर उसे छिपा दिया.

24 अगस्त को मिली शव दबे होने की सूचनाः पुलिस के मुताबिक, 24 अगस्त को फरीदाबाद कंट्रोल रूम से थाना तिगांव पुलिस को एक व्यक्ति के जमीन में दबे होने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही तिगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची. ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जमीन से शव को बाहर निकाला गया. मृतक की पहचान श्यामवीर के रूप में हुई. इसके बाद उसके भाई रामबीर की शिकायत पर हत्या से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई.

24 घंटे के भीतर दोनों आरोपी गिरफ्तारः मामले की गंभीरता को देखते हुए अपराध शाखा डीएलएफ की टीम ने जांच आगे बढ़ाई और पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है. दोनों आरोपियों को बुधवार को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां से पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी.