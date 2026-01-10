ETV Bharat / state

लंदन से लौटकर बेटे ने कर दी मां की हत्या, ख़ौफ़नाक साज़िश का SIT ने किया खुलासा

हरियाणा की यमुनानगर पुलिस ने श्यामपुर गांव की सरपंच की पत्नी बलजिंदर कौर मर्डर केस का खुलासा कर दिया है.

लंदन से लौटकर बेटे ने कर दी मां की हत्या (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 10, 2026 at 8:54 PM IST

4 Min Read
यमुनानगर : हरियाणा की यमुनानगर पुलिस ने श्यामपुर गांव की सरपंच की पत्नी के हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. मृतका के बेटे ने अपने साथी के साथ अपनी ही सगी मां को मौत के घाट उतारा था जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. अपराध शाखा–2 पुलिस ने गांव श्यामपुर में सरपंच की पत्नी की संदिग्ध मौत के मामले को सुलझाते हुए मृतका के बेटे गोमित राठी और उसके साथी पंकज को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर चार दिन की रिमांड पर लिया है.

हत्याकांड की गुत्थी सुलझाई : इस संबंध में उप पुलिस अधीक्षक आशीष चौधरी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के निर्देशानुसार हत्याकांड की जांच के लिए अपराध शाखा-2 की विशेष टीम का गठन किया गया था. टीम ने गहन जांच और तकनीकी सबूतों के आधार पर इस जघन्य हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है.

लंदन से लौटकर बेटे ने कर दी मां की हत्या (Etv Bharat)

एसआईटी बनाई गई थी : डीएसपी आशीष चौधरी ने बताया कि 24 दिसंबर 2025 को थाना सढौरा क्षेत्र के गांव श्यामपुर से सूचना मिली थी कि गांव के सरपंच की पत्नी बलजिंदर कौर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. प्रथम दृष्टया मामला संदेहास्पद प्रतीत होने पर पुलिस अधीक्षक के आदेश से एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित की गई. जांच के दौरान सामने आया कि मृतका बलजिंदर कौर और उसके बेटे गोमित राठी के बीच पिछले काफी समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था. इन्हीं विवादों के चलते करीब दो वर्ष पहले गोमित राठी को इंग्लैंड भेज दिया गया था. हालांकि इसके बावजूद भी पारिवारिक कलह समाप्त नहीं हुई. वो गांव की ही एक लड़की से शादी करना चाहता था और घरवालों से पैसों की डिमांड भी कर रहा था जिसे घरवाले पूरा नहीं कर रहे थे.

इंग्लैंड से लौटा था गोमित राठी : पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी गोमित राठी 18 दिसंबर 2025 को बिना किसी को बताए इंग्लैंड से भारत लौट आया था. उसकी इस गुप्त वापसी की जानकारी केवल उसके साथी पंकज पुत्र कुलदीप सिंह निवासी श्यामपुर को थी. पंकज ने इस पूरे घटनाक्रम में गोमित राठी का पूरा सहयोग किया और किसी को इसकी भनक नहीं लगने दी.

गला दबाकर हत्या की : 24 दिसंबर 2025 की रात आरोपी गोमित राठी चुपचाप अपने गांव पहुंचा और पशु घर में छुपकर बैठ गया. देर रात मौका पाकर उसने अपनी मां बलजिंदर कौर पर हमला कर दिया. आरोपी ने पहले चोट मारकर और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को पानी की होदी में फेंक दिया गया ताकि इसे हादसा या संदिग्ध मौत का रूप दिया जा सके. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

चार दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया : पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें चार दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है. डीएसपी ने बताया कि रिमांड के दौरान आरोपियों से गहन पूछताछ की जाएगी. पुलिस का कहना है कि मामले में हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है.

