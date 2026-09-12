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कुरुक्षेत्र में पति का पेट चीरने वाली पत्नी गिरफ्तार, अस्पताल से छुट्टी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया

शराब की लत और मारपीट से परेशान महिला ने अपने पति राजेश के पेट को बुरी तरह चीर दिया.

KURUKSHETRA HUSBAND MURDER
उत्तर प्रदेश निवासी राजेश हत्याकांड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 12, 2026 at 8:37 PM IST

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कुरुक्षेत्रः पुलिस ने पति की हत्या करने की आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है. थाना केयूके पुलिस टीम ने पति की हत्या करने की महिला (पत्नी) आरोपी बिमला देवी वासी गांव धासपुर जिला सीतापुर यूपी हाल वासी नजदीक राज पैलेस पेहवा रोड कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार किया गया था. आज आरोपी को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. बिमला देवी ने पुलिस को बताया कि उसका पति शराब पीने का आदी था और उसके साथ मारपीट करता था.

थाना केयूके प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र सिंधु ने बताया कि "दिनांक 21 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली कि राज पैलस वाली गली मे राजेश वासी धासपुर जिला सीतापुर यूपी की हत्या हो गई है. सूचना पर थर्ड गेट पुलिस चौंकी प्रभारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. एफएसएल टीम को मौका पर बुलाकर निरीक्षण करवाया गया."

अस्पताल से छुट्टी के आरोपी को जेल (ETV Bharat)

पति-पत्नी के बीच अक्सर होती थी लड़ाईः मौके पर मकान मालिक रिंकू कुमार वासी बारवा जिला कुरुक्षेत्र हाल वासी नजदीक राज पैलेस पेहवा रोड जिला कुरुक्षेत्र ने बताया कि उसका पीबीआरओ ट्रेडिंग कम्पनी, पेहवा रोड के पास फर्म है. उसका मकान भी वहीं है. वे अपने परिवार के साथ वहीं रहता है. उसके पास राजेश वासी गाव धासपुर जिला सीतापुर यूपी करीब एक साल से वाटर सप्लाई का काम करता था. राजेश अपनी पत्नी बिमला देवी के साथ उसके मकान में रहता है. राजेश की पत्नी आए दिन अपने पति राजेश के साथ लड़ाई-झगडा करती थी और उसे जान से मारने की धमकी देती थी.

अस्पताल से छुट्टी के बाद कोर्ट में किया गया पेशः 21 अगस्त समय करीब 4/5 बजे शाम को उसे राजेश और उसकी पत्नी की चिल्लाने की आवाज आई तो वह ऊपर देखने गया. उसने देखा कि राजेश मृत पड़ा था. बिमला ने अपने पति को चाकू से चिर दिया था और उसे देखते ही छत से कुद गई. मौके पर दो चाकू पड़े थे, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बिमला के खिलाफ थाना केयूके में मामला दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए एलएनजेपी अस्पताल में भिजवाया. 22 अगस्त को मृतक राजेश कुमार का पोस्टमार्टम करवाया गया. इसके बाद मृतक राजेश के शव को दाह संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया. वहीं हत्या के बाद छत से कूदने के कारण आरोपी बिमला देवी घायल हो गई थी. अस्पताल से छुट्टी के बाद कोर्ट में पेश किया गया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

शराब की लत व मारपीट करने के कारण की थी पति की हत्याः पुलिस को दिए अपने ब्यान में आरोपी महिला बिमला ने बताया कि मेहनत मजदूरी का काम करती है. करीब एक साल से वह अपने पति राजेश कुमार के साथ किराये के मकान में राज पैलेस पेहवा रोड पर रहती है. उसका पति शराब पीने का आदी था और उसके साथ मारपीट करता था. वह उसकी शराब छुटवाने के लिए जादू-टोना वालों के पास जाती थी. लेकिन कहीं से भी कोई लाभ नहीं हो रहा था. उसका पति राजेश कुमार उसे बड़ी बेरहमी से पीटता था और कहता था कि तुझे छोड़ दूंगा और दूसरी शादी कर लूंगा. इन सभी बातों से दुखी होकर उसने अपने पति राजेश को रास्ते से हटाने की सोची. दिनाक 21 अगस्त 2026 को 2 बजे दोपहर के समय जब उसका पति राजेश थक हारकर कमरे में सो रहा था. उसने तीन चाकुओं से बार-बार हमला करके अपने पति का पेट चीर दिया और उसकी हत्या कर दी."

घायल होने के कारण मौके से भाग नहीं सकीः आरोपी बिमला ने बताया कि इतने में पड़ोसी मकान मालिक की आवाज सुनाई दी तो उसने भागने के लिए छत से खेतों की तरफ छलांग लगा दी. जो नीचे गिरने के कारण उसकी कमर मे चोटें आई और वह मोके से भाग ना सकी. चोट लगने के कारण उसका इलाज एलएनजेपी अस्पताल जिला कुरुक्षेत्र चल रहा था. उसने वारदात में प्रयोग किये गए चाकुओं को मौके पर छोड़ दिया था.

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