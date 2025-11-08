ETV Bharat / state

जन्म देने के बाद मां ने ले ली मासूम की जान, पांचवां बच्चा होने से थी परेशान

मातृ एवं शिशु अस्पताल, चूरू ( ETV Bharat Churu )

चूरू: जिले में एक ऐसी घटना घटी, जिसे सुनकर रूह कांप जाती है. लोग जहां मां को भगवान का दर्जा देते हैं, वहीं एक मां ने अपनी ही कोख से निकले नन्हे फूल को मात्र दो घंटे में मौत की नींद सुला दिया. 40 साल की गुड्डी देवी ने आर्थिक तंगी और मानसिक पीड़ा की आंधी में अपना पांचवा बच्चा पैदा होने के कुछ ही पल बाद उसका गला घोंट दिया. कोतवाली थानाधिकारी सुखराम चोटिया के अनुसार अजीतसर गांव की गुड्डी देवी को रात करीब 11 बजे प्रसव पीड़ा हुई. परिवार वाले उसे चूरू के राजकीय अस्पताल ले गए. रात साढ़े बारह बजे नॉर्मल डिलीवरी हुई और एक प्यारा सा बेटा दुनिया में आया. सभी खुश थे, लेकिन गुड्डी के चेहरे पर उदासी छा गई. वह रोने लगी और बोली, "मेरे पहले से चार बच्चे हैं. पति ताराचंद को 10 साल से पैरालिसिस है, वह चारपाई पर पड़ा रहता है. तीन साल पहले भी एक बेटा हुआ था, तब से पति मानसिक रूप से भी बीमार हो गया, अब इस नए बच्चे का भरण-पोषण कौन करेगा?" इसे भी पढ़ें- सरकारी अस्पताल में नवजात की संदिग्ध मौत, गले पर मिले निशान, पुलिस जांच में जुटी