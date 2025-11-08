ETV Bharat / state

जन्म देने के बाद मां ने ले ली मासूम की जान, पांचवां बच्चा होने से थी परेशान

चूरू के सरकारी अस्पताल में नवजात की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है. मां ने ही अपने बेटे को मारा था.

murder of a newborn
मातृ एवं शिशु अस्पताल, चूरू (ETV Bharat Churu)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 8, 2025 at 6:16 PM IST

Updated : November 8, 2025 at 6:31 PM IST

2 Min Read
चूरू: जिले में एक ऐसी घटना घटी, जिसे सुनकर रूह कांप जाती है. लोग जहां मां को भगवान का दर्जा देते हैं, वहीं एक मां ने अपनी ही कोख से निकले नन्हे फूल को मात्र दो घंटे में मौत की नींद सुला दिया. 40 साल की गुड्डी देवी ने आर्थिक तंगी और मानसिक पीड़ा की आंधी में अपना पांचवा बच्चा पैदा होने के कुछ ही पल बाद उसका गला घोंट दिया.

कोतवाली थानाधिकारी सुखराम चोटिया के अनुसार अजीतसर गांव की गुड्डी देवी को रात करीब 11 बजे प्रसव पीड़ा हुई. परिवार वाले उसे चूरू के राजकीय अस्पताल ले गए. रात साढ़े बारह बजे नॉर्मल डिलीवरी हुई और एक प्यारा सा बेटा दुनिया में आया. सभी खुश थे, लेकिन गुड्डी के चेहरे पर उदासी छा गई. वह रोने लगी और बोली, "मेरे पहले से चार बच्चे हैं. पति ताराचंद को 10 साल से पैरालिसिस है, वह चारपाई पर पड़ा रहता है. तीन साल पहले भी एक बेटा हुआ था, तब से पति मानसिक रूप से भी बीमार हो गया, अब इस नए बच्चे का भरण-पोषण कौन करेगा?"

इसे भी पढ़ें- सरकारी अस्पताल में नवजात की संदिग्ध मौत, गले पर मिले निशान, पुलिस जांच में जुटी

गला दबाकर की हत्या: डिलीवरी के बाद उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया. देर रात जब सभी सो गए, तब प्रसूता गुड्डी अपने नवजात के साथ वार्ड में अकेली थी. आर्थिक बोझ और मानसिक तनाव ने उसने ऐसा कदम उठाया, जिसे सुनकर सब दंग रह गए. उसने पहले बच्चे का मुंह दबाया, ताकि चिल्लाने की आवाज न आए और फिर गला घोंट कर उसे हमेशा के लिए सुला दिया.

सुबह गुड्डी की बड़ी बहन मैना देवी वार्ड में आईं. बच्चा कोई हलचल नहीं कर रहा था. गले पर गहरे निशान साफ दिख रहे थे. घबराकर उसने डॉक्टरों को बुलाया. जांच के बाद डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद मैना देवी थाने पहुंचीं और अपनी छोटी बहन गुड्डी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया. कोतवाली थानाधिकारी सुखराम ने बताया कि मासूम की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई है. आरोपी महिला अभी अस्पताल में भर्ती है, स्वस्थ होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

