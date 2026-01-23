बस्ती में ससुराल में विवाहिता की हत्या, कलेक्ट्रेट में मायके पक्ष धरने पर बैठा, सुसाइड करने जा रहे भाई को पुलिस ने पकड़ा
मामले में मायके पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत ससुराल वालों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है.
बस्ती : सोनहा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की पारिवारिक विवाद में हत्या कर दी गई. इससे नाराज मृतका के परिजनों ने शुक्रवार को कलक्ट्रेट में जमकर हंगामा किया. कार्रवाई की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए. इस बीच सुसाइड करने जा रहे युवक को पुलिस ने पकड़ लिया. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने महिला के पति समेत ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.
मृतका के भाई विद्याराम ने बताया, 2018 में फेरसम निवासी मोतीलाल से कलवारी की रहने वाली मुनका की शादी हुई थी. शादी के बाद पति-पत्नी के बीच अनबन होने लगी. ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा. विवाद इतना बढ़ा कि मामला न्यायालय तक जा पहुंचा. मृतका ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था.
कोर्ट में चल रहा था केस : लंबे समय तक चले कानूनी संघर्ष के बाद, हाल ही में न्यायालय ने मुनका के पक्ष में फैसला सुनाया था. कोर्ट ने ससुराल पक्ष को आदेश दिया था कि विवाहिता को ससुराल में एक कमरा रहने के लिए उपलब्ध कराया जाए. इसी आदेश के अनुपालन में विवाहिता ससुराल फेरसम में अकेले रहने लगी. जबकि पति मोतीलाल व अन्य परिवारीजन सोनहा थानाक्षेत्र के उकड़ा में किराए के मकान में रहते हैं.
ससुराल के लोगों ने की बहन की हत्या : कोर्ट के फैसले के खिलाफ ससुराल के लोग फिर कोर्ट चले गए. सुनवाई के बाद कोर्ट ने चार हजार रुपये हर्जाना और दो हजार रुपये किराए पर कमरा लेने का आदेश दिया. गुरुवार को ससुराल पक्ष कोर्ट के आदेश की कॉपी और पुलिस को साथ लेकर फेरसम पहुंची और मकान खाली करने का दबाव बनाया. मुनका के मायके पक्ष का आरोप है कि इसी रंजिश में पति और अन्य ससुरालियों ने मिलकर मेरी बहन की हत्या कर दी.
पुलिस ने फोनकर दी जानकारी : विद्याराम ने बताया, शुक्रवार को पुलिस का फोन आया, बताया कि मोतीलाल ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है. शव पोस्टमॉर्टम हाउस में रखा गया है. मामले की जानकारी होते ही मायके पक्ष के लोग आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी को लेकर कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए. भाई विद्याराम का कहना है कि अगर पुलिस ने पहले ही तत्परता दिखाई होती, तो उसकी बहन आज जीवित होती.
मुकदमा दर्ज, आरोपियों की हो रही तलाश : एएसपी श्यामाकांत ने बताया, परिजनों की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है. परिजनों ने धरना समाप्त कर दिया है. एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि होगी.
