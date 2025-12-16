ETV Bharat / state

बाराबंकी में इंजीनियर प्रेमी के घर पहुंची शादीशुदा प्रेमिका की हत्या, युवक ने पुलिस को किया फोन, बोला- मेरे परिवार वालों ने मार दिया

महिला की ससुराल लखनऊ में है. सोमवार रात महिला प्रेमी के घर पहुंची थी. इसपर प्रेमी के परिजनों ने विरोध किया था.

मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की.
मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की. (Photo Credit; Barabanki Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 6:05 PM IST

बाराबंकी : मसौली थाना क्षेत्र शादीशुदा प्रेमी से मिलने घर पर आई प्रेमिका की निर्मम हत्या कर दी गई. प्रेमी ने फोन कर घटना की जानकारी पुलिस को दी. प्रेमी ने अपने परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है. मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मौके से फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य इकट्ठा किये हैं.

पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया, मंगलवार सुबह शहाबपुर के रहने वाले संदीप यादव ने डायल 112 पर फोन कर महिला की हत्या की जानकारी दी थी. संदीप यादव रिलायंस कंपनी में इंजीनियर है. संदीप की शादी अप्रैल महीने में हो चुकी है. संदीप के मुताबिक, शादी.कॉम पर उसकी मुलाकात गोरखपुर की रहने वाली ममता यादव से हुई थी. ममता की भी शादी हो चुकी है. ममता के ससुराल वाले लखनऊ में रहते हैं.

ममता का ससुराल में हुआ था विवाद : संदीप ने बताया, ममता का उसकी ससुराल वालों से कुछ विवाद हुआ था, उसने फोन कर मुझे विवाद के बारे में बताया. मैंने ममता को काफी समझाया और अपनी शादी होने के बारे में भी बताया. लेकिन ममता नहीं मानी और मेरे साथ रहने के लिए सोमवार रात को बाराबंकी आ गई. मैं उसे शहाबपुर अपने घर ले गया. इसपर परिजनों ने विरोध किया.

कमरे में खून से लथपथ पड़ी थी : संदीप ने बताया, रात में खाना खाकर सभी लोग सो गए. सुबह मैं फ्रेश होने चला गया. लौटकर आया तो देखा कि कमरे में ताला बंद है. ताला तोड़कर अंदर गया तो ममता का खून से लथपथ शव पड़ा था. इसके बाद डायल 112 पर सूचना दी.

धारदार हथियार से गर्दन पर मारा गया : पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया. महिला के गर्दन के पिछले हिस्से पर धारदार हथियार से वार के निशान हैं. मौके से फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य इकट्ठा किये हैं. सूचना देने वाले संदीप ने अपने परिजनों पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है. महिला के परिजनों को सूचित कर दिया गया है. मामले की छानबीन की जा रही है.

