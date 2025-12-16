ETV Bharat / state

बाराबंकी में इंजीनियर प्रेमी के घर पहुंची शादीशुदा प्रेमिका की हत्या, युवक ने पुलिस को किया फोन, बोला- मेरे परिवार वालों ने मार दिया

बाराबंकी : मसौली थाना क्षेत्र शादीशुदा प्रेमी से मिलने घर पर आई प्रेमिका की निर्मम हत्या कर दी गई. प्रेमी ने फोन कर घटना की जानकारी पुलिस को दी. प्रेमी ने अपने परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है. मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मौके से फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य इकट्ठा किये हैं.

पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया, मंगलवार सुबह शहाबपुर के रहने वाले संदीप यादव ने डायल 112 पर फोन कर महिला की हत्या की जानकारी दी थी. संदीप यादव रिलायंस कंपनी में इंजीनियर है. संदीप की शादी अप्रैल महीने में हो चुकी है. संदीप के मुताबिक, शादी.कॉम पर उसकी मुलाकात गोरखपुर की रहने वाली ममता यादव से हुई थी. ममता की भी शादी हो चुकी है. ममता के ससुराल वाले लखनऊ में रहते हैं.

ममता का ससुराल में हुआ था विवाद : संदीप ने बताया, ममता का उसकी ससुराल वालों से कुछ विवाद हुआ था, उसने फोन कर मुझे विवाद के बारे में बताया. मैंने ममता को काफी समझाया और अपनी शादी होने के बारे में भी बताया. लेकिन ममता नहीं मानी और मेरे साथ रहने के लिए सोमवार रात को बाराबंकी आ गई. मैं उसे शहाबपुर अपने घर ले गया. इसपर परिजनों ने विरोध किया.