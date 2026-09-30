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पत्रकार अमिताभ नारायण मिश्रा हत्याकांड; DM अंकल मेरे पापा का मर्डर हुआ है आरोपियों को...

मऊ: जौनपुर में पत्रकार अमिताभ नारायण मिश्रा हत्याकांड में उनकी पत्नी अपनी 5 साल की बेटी के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है. बच्ची अपनी मां रूबी मिश्रा के साथ डीएम कार्यालय पहुंची. पिता के हत्यारों को जेल भेजने की अपील की. पीड़िता के अनुसार, जिलाधिकारी ने मामले में जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

2023 में दिनदहाड़े गोली मारकर हुई थी हत्या: गौरतलब हो, जौनपुर में साल 2023 में निजी समाचार पत्र से जुड़े पत्रकार अमिताभ नारायण मिश्रा को दिनदहाड़े गोली मार दी गई थी. पुलिस के अनुसार, उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पीड़िता के मुताबिक अस्पताल ले जाते समय उन्होंने अपना बयान भी दिया था.

इन पर लगे गंभीर आरोप: मृतक पत्रकार की पत्नी रूबी मिश्रा ने जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में विवेचक राजाराम द्विवेदी, जिला शासकीय अधिवक्ताओं की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि पति की हत्या के मामले को कमजोर करने और आरोपियों को लाभ पहुंचाने के लिए कथित तौर पर साजिश की गई.

इसी के साथ शिकायत में रूबी मिश्रा ने आरोप लगाया कि केस को प्रभावित करने के लिए सरकारी वकीलों के साथ कथित मिलीभगत की गई. करीब 10 लाख रुपये के अनुचित लाभ के बदले मामले को कमजोर किया गया। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस समय नहीं हुई है.

पीड़िता ने ये भी आरोप लगाया है कि पति की मृत्यु के बाद उनके जेठ अवनीन्द्र मिश्रा ने करीब 27 लाख रुपये की जमीन का बैनामा अपनी पत्नी के नाम कराया. रूबी मिश्रा का दावा है कि बैनामे से संबंधित दस्तावेज उन्होंने अपनी शिकायत के साथ अधिकारियों को उपलब्ध कराए हैं.

रूबी मिश्रा का आरोप है कि वह अदालत में बयान दर्ज कराने पहुंची. एक सरकारी अधिवक्ता ने उनसे सादे कागज पर हस्ताक्षर कराया और बाद में उसी कागज पर ये लिख दिया कि उन्हें गवाही नहीं देनी है.

पीड़िता का कहना है कि जब उन्होंने न्यायालय के सामने अपनी वास्तविक स्थिति बताई तो अदालत ने मामले को संज्ञान में लेते हुए, उनका बयान दर्ज कराने का आदेश दिया. इस संबंध में पीड़िता ने न्यायालय के आदेश की प्रति भी अधिकारियों को सौंपे जाने की बात कही.

रूबी मिश्रा का आरोप है कि न्यायालय द्वारा विवेचना में नियमों के पालन को लेकर आपत्ति जताते हुए संबंधित विवेचक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए जाने के बावजूद करीब 1 साल बाद भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई.

पीड़िता का आरोप है कि तत्कालीन विवेचक राजाराम द्विवेदी के खिलाफ कार्रवाई के लिए न्यायालय से पत्र भेजे जाने के बावजूद उन्हें वर्तमान में जौनपुर पुलिस अधीक्षक का जनसंपर्क अधिकारी (PRO) बनाया गया. शिकायतकर्ता ने इस नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है.

रूबी मिश्रा ने मुख्यमंत्री योगी, मुख्य सचिव और जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. उन्होंने जिला शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल और सतीश रघुवंशी की भूमिका की जांच कर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की है.

उपरोक्त आरोपों के संबंध में जिला शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल का पक्ष जानने का प्रयास किया गया. खबर के अनुसार, उन्होंने इस मामले में कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

रूबी का कहना है कि उनके पति की हत्या के मामले में उन्हें न्याय चाहिए. उन्होंने मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर आरोपों की सच्चाई निर्धारित की जाए और यदि किसी व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए.

पत्नी का कहना है कि “मेरे पति की हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. मेरी बेटी अपने पिता के लिए न्याय मांग रही है.”



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