हरदोई में मासूम की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, चाचा निकला भतीजी का हत्यारा
पुलिस ने आरोपी रिजबी यादव को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 3:44 PM IST
हरदोई: जनपद कोतवाली लोनार क्षेत्र में मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या मामले का पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस तफ्तीश में मासूम का कातिल कोई और नहीं, बल्कि उसका चचेरा चाचा निकला. पुलिस ने आरोपी रिजबी यादव को गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.
सीओ हरपालपुर प्रवीण यादव के अनुसार, आरोपी रिजवी मूल रूप से लोनार थाना क्षेत्र का रहने वाला है और दिल्ली में रहकर नौकरी करता है, दीपावली से पहले घर आया था. गत 13 नवंबर की दोपहर को चार वर्षीय मासूम बच्ची अपने घर के बाहर प्राथमिक विद्यालय के पास खेल रही थी.
इस दौरान, आरोपी उसे खिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर अपने साथ खेतों की ओर ले गया और गांव से कुछ दूरी पर स्थित झाड़ियों में आरोपी ने मासूम के साथ दरिंदगी की और पकड़े जाने के डर से गला दबाकर हत्या कर दी. साक्ष्य छिपाने की नीयत से आरोपी वारदात के बाद फरार हो गया.
गौरतलब है कि 13 नवंबर को बच्ची के लापता होने पर परिजनों की तहरीर के आधार पर लोनार थाना ने मुकदमा दर्ज कर तलाशी शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अशोक कुमार मीणा के निर्देशन, एएसपी पश्चिमी और क्षेत्राधिकारी हरपालपुर के नेतृत्व में पुलिस, एसओजी, सर्विलांस व डॉग स्क्वायड की टीमों को लगाया गया.
इसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए गत 15 नवंबर को गांव के बाहर स्थित झाड़ी से बच्ची का शव बरामद कर लिया, फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य जुटाए गए. पुलिस ने शक के आधार पर चचेरे चाचा को दबोच लिया, जिसने कड़ाई से पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया.
पूछताछ में आरोपी ने बच्ची के साथ कुकृत्य करने और राज खुलने के डर से गला दबाकर हत्या करने की बात स्वीकार की है. आरोपी के खिलाफ बीएनएस की गंभीर धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जेल भेज दिया गया है. रिश्तों को तार-तार कर देने वाली इस अमानवीय घटना से पूरे क्षेत्र में आक्रोश और शोक का माहौल है.
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