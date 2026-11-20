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हरदोई में मासूम की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, चाचा निकला भतीजी का हत्यारा

हरदोई में मासूम की हत्या का सनसनीखेज खुलासा ( Photo Credit : ETV Bharat )

हरदोई: जनपद कोतवाली लोनार क्षेत्र में मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या मामले का पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस तफ्तीश में मासूम का कातिल कोई और नहीं, बल्कि उसका चचेरा चाचा निकला. पुलिस ने आरोपी रिजबी यादव को गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

सीओ हरपालपुर प्रवीण यादव के अनुसार, आरोपी रिजवी मूल रूप से लोनार थाना क्षेत्र का रहने वाला है और दिल्ली में रहकर नौकरी करता है, दीपावली से पहले घर आया था. गत 13 नवंबर की दोपहर को चार वर्षीय मासूम बच्ची अपने घर के बाहर प्राथमिक विद्यालय के पास खेल रही थी.