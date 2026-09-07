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हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड; ‘भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान’ गाने के लेखक राहुल पुट्ठी को धमकियां

भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान' शीर्षक नामक गाने को लिखने और गाने वाले राहुल पुट्ठी को सता रहा जान का खतरा ( Photo Credit; ETV Bharat )

गौरतलब हो कि 26 अगस्त को हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की शामली जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसके 2 आरोपियों को शामली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था. वहीं 2 शूटर अभी भी फरार चल रहे हैं.

उन्होंने इंस्टा अकाउंट पर आकर माफी मांगी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका किसी भी गैंग से कोई लेना देना नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि वह बहुत डिप्रेशन में चल रहे हैं और उनका परिवार भी डरा और सहमा हुआ है.

शामली: हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें 'भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान'... गाने को लिखने और गाने वाले राहुल पुट्ठी को अब अपनी जान का ख़तरा सता रहा है.

जो शूटर फरार चल रहे हैं, उनके नाम से बने इंस्टा अकाउंट से तमाम तरह की धमकियां लगातार दी जा रही हैं. जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि अभी 2 मर्डर और होंगे, रोक सको तो रोक लो. इस तरह की तमाम दहशत के बाद अब 'भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान' गाने को लिखने और गाने वाले राहुल पुट्ठी को अब अपनी जान का खतरा सता रहा है और उनका पूरा परिवार दहशत के साये में है.

उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर माफी मांगी. उन्होंने कहा कि 'पिछले 10 दिन से यूपी और हरियाणा में जो ये चीजें हो रही हैं, मैं और मेरा परिवार इस मामले को लेकर बहुत दुखी हैं. सोशल मीडिया पर पोस्ट और खबरों में देखकर की 2 मर्डर और होंगे जिससे वह डिप्रेशन में है, मेरा किसी भी गैंग से कोई मतलब नहीं मैं और सभी हरियाणवी कलाकार जो गाने गाते हैं, वह एक मनोरंजन के लिए गाते हैं. इस गाने से अगर किसी भाई को कुछ परेशानी हुई हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं.'

बता दें कि 'भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान' शीर्षक नामक गाने को राहुल पुट्ठी ने लिखा था और उन्होंने इस गाने को गया था, अंकित बालियान ने इस गाने पर सिर्फ अभिनय किया था. बताया जा रहा है कि इसी गाने को लेकर अंकित बालियान की हत्या की गई है और जिसकी जिम्मेदारी गोगी गैंग ने ली है. राहुल पुथि की इंस्टा आईडी पर की गई इस पोस्ट से एक बात तो तय है कि उनका पूरा परिवार दहशत में है और उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि जो पोस्ट इंस्टा पर शूटरों द्वारा की गई है कि 2 मर्डर अभी और होंगे उनमें उनका नंबर तो नहीं...

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