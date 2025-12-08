ETV Bharat / state

मां और बहन को लेकर दुकानदार करता था अश्लील कमेंट, नौकर ने दोस्तों के साथ मिलकर मार डाला, शव कुएं में फेंका

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने सोमवार को बताया कि 4 दिसंबर की रात्रि को सूचना मिली थी कि बरसाना थाना क्षेत्र इलाके के डाहरौली गांव के एक कुएं में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है. मृतक की पहचान महादेव के रूप में हुई, जो की बरसाना के रहने वाले थे. डाहरौली गांव में महादेव परचून की दुकान चलाते थे. महादेव के सिर पर धारधार हथियार से वार करके हत्या करने के बाद शव को कुएं में फेंक दिया गया था.

मथुरा: कान्हा नगरी में 4 दिसंबर को हुई व्यापारी की हत्या की गुत्थी बरसाना थाना पुलिस ने सुलझा ली है. पुलिस ने दुकान पर नौकरी करने वाले नौकर सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनकी निशानदेही पर व्यापारी का मोबाइल, डंडा और हथियार बरामद किया है. पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने हत्या करने का कारण और तरीका दोनों बताया है.

एसएसपी ने बताया कि 5 दिसंबर को महादेव की हत्या के आरोप में परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए छानबीन शुरू की. सबसे पहले कई वर्षों से दुकान पर काम करने वाले गुलशन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. धीरे-धीरे करके हत्या की वारदात के करीब पहुंचने लगी. 8 दिसंबर को पुलिस ने गुलशन, सोनू, मोहित और सचिन को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर दो डंडे, चार तमंचे, महादेव का मोबाइल और उसके दुकान की चाबियां बरामद किया है.



एसएसपी ने बताया कि दुकानदार महादेव नौकर गुलशन की मां को लेकर अश्लील टिप्पणी करता था. इसके अलावा गुलशन का दोस्त सोनू महादेव का कर्जदार था. पैसे न देने के कारण महादेव सोनू की बहन को लेकर अश्लील टिप्पणी करता था. इसी बात को लेकर दोनों क्षुब्ध थे. गुलशन और सोनू ने साथियों के साथ मिलकर एक महीने से महादेव की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे. योजना के अनुसार 4 दिसंबर को जब महादेव दुकान बंद करके घर से निकला तो इसकी सूचना गुलशन ने अपने साथियों को दी. नंदगांव रोड पर यशोदा कुंड के पास पहले से घात लगाए बैठे सोनू, सचिन और मोहित ने डंडे से हमला कर महादेव की हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को कुएं में फेंक दिया था.

