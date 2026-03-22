ETV Bharat / state

लखनऊ में बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा; बहू ने प्रेमी से साथ मिलकर किया था अवैध संबंधों में बाधा बनीं सास का मर्डर

लखनऊ: महानगर थाना अंतर्गत शनिवार को देर शाम वृद्ध महिला निर्मला की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया. हत्या में शामिल राजन शर्मा तथा रंजना वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. महिला की हत्या उसकी बहू रंजना और उसके प्रेमी राजन शर्मा ने गला कसकर की गई थी.

पुलिस के अनुसार रंजना और राजन शर्मा ने बहुत ही शातिराना अंदाज में बुजुर्ग महिला की हत्या करके उसके जेवर लूट लिए थे, ताकि मामला लूटपाट का लगे. राजन शर्मा ने 2 घंटे के लिए घर में लगे सीसीटीवी को बंद कर दिया था. बुजुर्ग महिला की हत्या करने के बाद दोनों घर के बाहर लगे सीसीटीवी में दिख गए. वहीं जब रंजना का बड़ा लड़का घर पहुंचा, तो उसने देखा की दादी मृत पड़ी हैं.

उसने फोन करके पुलिस को जानकारी दी थी. अपनी मां रंजना को फोन किया, लड़के के फोन करने के कारण रंजना और राजन वापस घर आ गए थे. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद डॉग स्क्वायड टीम को बुलाया था, जहां पर डाग स्क्वायड का स्वान राजन के पास जाकर रुका और भौंकने लगा इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था. पुलिस की पूछताछ में पूरी घटना का खुलासा हुआ.

डीसीपी मध्य विक्रांत वीर के अनुसार आरोपी राजन शर्मा, रंजना के मकान में लगभग 3 साल से किराये पर रह रहा था. 3-4 महीनें गुजर जाने के बाद ही रंजना पत्नी त्रिदेश कुमार से आरोपी राजन शर्मा की बातचीत होने लगी और एक-दूसरे के सम्पर्क में आए और लगातार दोनों के बीच बातचीत होती रहती थी.