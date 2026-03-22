ETV Bharat / state

लखनऊ में बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा; बहू ने प्रेमी से साथ मिलकर किया था अवैध संबंधों में बाधा बनीं सास का मर्डर

सास को मारने से 3 दिन पहले बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर रचा ऐसा कांड कि लगे घर में चोरी हुई है.

Photo Credit; Police Department
बहू और उसके लवर ने मिलकर सास को उतारा मौत के घाट. (Photo Credit; Police Department)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 8:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: महानगर थाना अंतर्गत शनिवार को देर शाम वृद्ध महिला निर्मला की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया. हत्या में शामिल राजन शर्मा तथा रंजना वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. महिला की हत्या उसकी बहू रंजना और उसके प्रेमी राजन शर्मा ने गला कसकर की गई थी.

पुलिस के अनुसार रंजना और राजन शर्मा ने बहुत ही शातिराना अंदाज में बुजुर्ग महिला की हत्या करके उसके जेवर लूट लिए थे, ताकि मामला लूटपाट का लगे. राजन शर्मा ने 2 घंटे के लिए घर में लगे सीसीटीवी को बंद कर दिया था. बुजुर्ग महिला की हत्या करने के बाद दोनों घर के बाहर लगे सीसीटीवी में दिख गए. वहीं जब रंजना का बड़ा लड़का घर पहुंचा, तो उसने देखा की दादी मृत पड़ी हैं.

उसने फोन करके पुलिस को जानकारी दी थी. अपनी मां रंजना को फोन किया, लड़के के फोन करने के कारण रंजना और राजन वापस घर आ गए थे. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद डॉग स्क्वायड टीम को बुलाया था, जहां पर डाग स्क्वायड का स्वान राजन के पास जाकर रुका और भौंकने लगा इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था. पुलिस की पूछताछ में पूरी घटना का खुलासा हुआ.

डीसीपी मध्य विक्रांत वीर के अनुसार आरोपी राजन शर्मा, रंजना के मकान में लगभग 3 साल से किराये पर रह रहा था. 3-4 महीनें गुजर जाने के बाद ही रंजना पत्नी त्रिदेश कुमार से आरोपी राजन शर्मा की बातचीत होने लगी और एक-दूसरे के सम्पर्क में आए और लगातार दोनों के बीच बातचीत होती रहती थी.

उसके बाद, रंजना का अपने पति से आए दिन वाद-विवाद और झगड़ा होता रहता था, जिससे रंजना की सास निर्मला देवी को बुरा लगता था. वह अपने बेटे त्रिदेश कुमार का पक्ष लेती थी, जिससे रंजना अपनी सास से काफी नाराज रहती थी.

घटना के 3 दिन पहले से सास अपना खाना अलग बना रही थी. वहीं, रंजना 3 दिन पहले से ही अभियुक्त राजन शर्मा के साथ मिलकर अपनी सास को मारने की योजना बना रही थी. घटना वाले दिन रंजना ने कहा कि आज इसको निपटाना है. दोनों अभियुक्तगणों ने मिलकर निर्मला देवी (69) का हाथ बांधकर साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी और जेवर ले जाकर छिपा दिया. दोनों आरोपियों को महानगर पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया. आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें: लखनऊ में बुजुर्ग महिला की हत्या, हाथ और पैर बंधे थे, घर में मिला शव, पुलिस किरायेदारों से कर रही पूछताछ

TAGGED:

बहू ने किया सास का कत्ल
MURDER OF ELDERLY WOMAN REVEALED
LUCKNOW OLD WOMEN DIE CASE REVEAL
लखनऊ ओल्ड वुमन मर्डर केस खुलासा
OLD WOMAN MURDERED CASE REVEAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.