मुरादाबाद में युवक-युवती के शव मिले, हत्या की आशंका, गांव में फोर्स तैनात
युवक के पिता की तहरीर पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 8:41 AM IST
मुरादाबाद: जिले के पाकबड़ा क्षेत्र के उमरी सब्जीपुर गांव में बुधवार को युवक-युवती का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई. दोनों प्रेमी-प्रेमिका बताए जा रहे हैं और अलग-अलग समुदाय से हैं. गांव में एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. इस मामले में युवक के पिता की तहरीर पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
बताते हैं कि युवक अरमान चौधरी दो दिन से अपने घर से गायब था. बुधवार को अरमान और युवती का शव गांव से ही बरामद हुआ है. हालात की गंभीरता को देखते हुए एसपी क्राइम सुभाष गंगवार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. उनके साथ फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी मौजूद रहा. टीमों ने देर रात तक घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए.
घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं, हालांकि पुलिस ने किसी भी तरह की अटकलों से बचने की अपील की है. पुलिस ने आसपास के लोगों और परिजनों से पूछताछ की है. दोनों के आपसी संबंध, हालिया गतिविधियों और घटनास्थल से जुड़े हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है.
एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि बुधवार सुबह अरमान की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी और अब शाम के वक्त उसके पिता की ओर से तीन लोगों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई गई है. जबकि ग्राम प्रधान बबलू सैनी ने बताया कि युवक और युवती का प्रेम प्रसंग चल रहा था. उन्होंने आशंका जताई कि दोनों की हत्या की गई है. पूरे गांव में पुलिस फोर्स तैनात है.
