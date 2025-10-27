ETV Bharat / state

जोधपुर में विस्थापित युवक की हत्या : 20 साल पहले पाकिस्तान से यहां आया था परिवार

एसीपी मंडोर नगेंद्र कुमार ने बताया कि महादेव नगर निवासी विजय कुमार कार मैकेनिक था. सोमवार सुबह थानाधिकारी को सूचना मिली थी कि घर में शव पड़ा है. पुलिस मौके पर पहुंची और शव महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया. उसके भाई को बुलाया. आसपास में पूछताछ एवं छानबीन की जा रही है.

जोधपुर: शहर के माता का थान थाना क्षेत्र में रविवार रात 20 वर्षीय युवक की घर में हत्या कर दी गई. उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ और हाथ पांव बंधे थे. सूचना पर माता का थान और बनाड़ थाने से पुलिस पहुंची. एडीसीपी ईस्ट वीरेंद्र सिंह भी मौके पर आए. उन्होंने बताया कि हत्या रात को होने का अंदेशा हैं. वारदात के समय घर पर कोई नहीं था. एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए.

माता पिता बाहर, घर पर अकेला था: पड़ोसी कन्हैयालाल ने बताया कि विजय का परिवार पाकिस्तान से आया है. उनको भारत की नागरिकता मिल गई है. बीस साल से यहां रह रहे हैं. उसके परिवार से फोन आया था कि विजय फोन नहीं उठा रहा है. इस पर एक व्यक्ति वहां गया तब देखा कि कुत्ता घर से बाहर निकल रहा है. अंदर विजय के मुंह में काला कपड़ा ठूंसा था. उसके हाथ पांव बांधे हुए थे. वहां ऐसे निशान थे, जिससे लग रहा था कि उसने बचने का प्रयास किया. सुबह पुलिस और कुड़ी भगतासनी में रहने वाले विजय के भाई को सूचना दी गई.

दस बजे आने वाला आठ बजे आया : पड़ोसियों ने बताया कि विजय कार मैकेनिक था, जो एक गैराज में काम करता था. हमेशा रात दस बजे घर आता था, लेकिन रविवार रात आठ बजे ही आ गया. उसके माता पिता फलौदी गए हुए हैं. उनका फोन नहीं उठाने पर पड़ोसी घर गए तो हत्या का पता चला. कन्हैयालाल ने बताया कि इस परिवार को भारतीय नागरिकता मिल चुकी है. पाकिस्तान से जुल्म से बचने को यहां आए थे, लेकिन यहां हमारे बच्चे की हत्या कर दी गई. विजय की कुछ दिनों पहले ही सगाई हुई थी.

इलाके में कैमरे कम: माता का थान क्षेत्र में जिस महादेव नगर में हत्या हुई है, वह बासनी तंबोलिया गांव से सटा है. पूरे इलाके में सीसीटीवी कम लगे हैं. ऐसे में पुलिस के लिए हत्या के साक्ष्य एकत्र करना भी बड़ी चुनौती है.