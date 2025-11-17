ETV Bharat / state

हिमाचल में लिव इन में रह रही अधेड़ महिला की हत्या, मौके से गिरफ्तार हुआ आरोपी

पांवटा साहिब: हिमाचल प्रदेश में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती शहर पांवटा साहिब के देवीनगर में एक महिला का शव खून से लथ-पथ हालत में बरामद हुआ. हत्या का आरोप महिला के लिव-इन पार्टनर पर लगा है. बताया जा रहा है कि आरोपी ने महिला के सिर पर कांच की बोतल मारकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है.

50 साल की मृतक महिला पति की मृत्यु 15 साल पहले हो गई थी. पिछले बारह साल से वो एक व्यक्ति के साथ देवीनगर में लिव इन में रह रही थी. बीते कुछ समय से दोनों के बीच रोज़ाना लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जिस कमरे में ये दोनों लोग लिव इन में रह रहे थे उसी कमरे से आज महिला का शव बरामद हुआ है. पांवटा साहिब के डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर ने बताया कि 'शुरुआती जांच से पता चल रहा है कि दोनों लिव-इन-रिलेशनशिप में रहते थे. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस हर एंगल से घटना की जांच में जुटी है.'

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस को इस वारदात की सूचना सोमवार सुबह क़रीब 9:30 बजे मिली, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया. हैरानी की बात ये है कि घटना के बाद आरोपी ने भागने की कोशिश नहीं की. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया. इसके साथ ही फोरेन्सिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया.