विधवा भाभी को चाकू से गोदकर देवर ने उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

शास्त्री नगर थाना इलाके की प्रेम बस्ती में ये खौफनाक वारदात हुई.पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है.

जयपुर कमिश्नरेट
जयपुर कमिश्नरेट (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 23, 2026 at 7:04 AM IST

3 Min Read
जयपुर : राजधानी जयपुर में गुरुवार रात को एक युवक ने अपनी विधवा भाभी को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया. उसने घर से महज 100 मीटर की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया. उसने चाकू से लगातार वार कर महिला की जान ले ली और मौके से भाग निकला. हालांकि, बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया. फिलहाल, उससे पूछताछ और मामले में जांच जारी है. यह घटना शास्त्री नगर थाना इलाके में प्रेम बस्ती की है. जयपुर (उत्तर) डीसीपी करण शर्मा ने बताया कि प्रेम नगर में अपने तीन बच्चों के साथ रह रही पूनम धानका की अनिल ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी. वह रिश्ते में उसका देवर लगता है.

महिला के पति की पांच साल पहले मौत : उन्होंने बताया की पूनम धानका के पति की मौत करीब पांच साल पहले हो गई थी. वह अपने ससुराल में ही दो बेटों के साथ रहती थी. वह आसपास के घरों में खाना बनाने और साफ-सफाई का काम घर चलाती थी. उसका बड़ा बेटा 12 साल का और छोटा बेटा 8 साल का है. पूनम रात को काम से अपने घर लौट रही थी. घर से कुछ दूर पहले शिव मंदिर के पास उसके चाचा ससुर के लड़के अनिल से उसका मामूली विवाद हुआ और उसने चाकू से हमला कर दिया.

गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों का हंगामा : अनिल ने महिला पर चाकू से कई वार किए. जिससे वह लहूलुहान हालत में अचेत होकर गिर गई. इस बीच आरोपी मौके से भाग खड़ा हुआ. लोगों ने गंभीर हालत में महिला को कांवटिया अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद महिला के परिजन और मोहल्ले के लोग अस्पताल पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया. सिविल लाइंस से भाजपा विधायक गोपाल शर्मा भी अस्पताल पहुंचे और महिला के परिजनों से मुलाकात की.

पुलिस ने आरोपी को दबोचा, पूछताछ जारी : घटना के बाद शास्त्री नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. आरोपी को पकड़ने के लिए डीसीपी ने टीमों का गठन किया. जो तत्काल उसकी तलाश में जुट गई. इस बीच आरोपी के रेलवे स्टेशन की तरफ जाने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने उसे दबोच लिया. वह बाइक छोड़कर भागने की फिराक में था. लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया. प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी वीकेआई इलाके में एक फैक्ट्री में काम करता है. अब पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है.

