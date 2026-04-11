ETV Bharat / state

हैवान बना राजमिस्त्री,अलीगढ़ में कुकर्म में विफल होने पर मासूम की जान ले ली

मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है. आरोपी जगदीश उर्फ जव्वा गिरफ्तार.

Photo Credit; ETV Bharat
अलीगढ़ में हैवान बना राजमिस्त्री, कुकर्म में विफल होने पर बेरहमी से कर दी 10 साल के मासूम की हत्या (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By

Published : April 11, 2026 at 5:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलीगढ़ : अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय मासूम की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जांच में सामने आया है कि आरोपी ने कुकर्म के प्रयास में विफल होने के बाद बच्चे की हत्या कर दी थी. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.


दरअसल, घटना शुक्रवार 10 अप्रैल की है, जब कामाख्या सिटी कॉलोनी के पास स्थित मक्के के खेत में एक 10 वर्षीय बालक का शव मिला था. शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई. परिजनों की तहरीर पर थाना गांधी पार्क में मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया और जल्द से जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए.

पुलिस ने विभिन्न टीमों का गठन कर जांच तेज की और आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी का नाम जगदीश उर्फ जव्वा है, जो कि पेशे से राजमिस्त्री है और थाना जवां क्षेत्र के ग्राम गढ़िया का रहने वाला है. पूछताछ में आरोपी ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है. उसने बताया कि 9 अप्रैल की शाम वह बच्चे को बहला-फुसलाकर गांव के बाहर खेतों में ले गया था. आरोपी उस समय शराब के नशे में था और बच्चे के साथ गलत काम करने की नीयत रखता था, लेकिन बच्चे ने विरोध किया और घरवालों को बताने की बात कही. इसी डर से आरोपी ने उसकी हत्या कर दी और शव को खेत में छोड़कर फरार हो गया. पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है.

मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है. परिजन और स्थानीय लोग आरोपी के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं. वहीं, पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए न्याय सुनिश्चित किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- 'जाओ माफ किया, छोड़ दो इसको थाने से', नरेश टिकैत की दरियादिली, जानिए पूरा मामला

TAGGED:

CRIME IN ALIGARH
ALIGARH NEWS
CHILD MURDER
MISDEED
MURDER IN ALIGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.