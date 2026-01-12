निर्माणाधीन मकान की चौकीदारी को लेकर हुए विवाद में हत्या, दो पक्षों में हुई थी मारपीट
मृतक के रिश्तेदारों का कहना है कि दोनों पक्षों में अलाव तापते समय विवाद हुआ था.
Published : January 12, 2026 at 2:48 PM IST
कोटा: शहर के उद्योग नगर थाना इलाके में निर्माणाधीन मकान की चौकीदारी के विवाद में हत्या का मामला सामने आया है. जिसमें एक चौकीदार पक्ष ने दूसरे चौकीदार की हत्या साथियों के साथ मिलकर कर दी. इस मामले में दूसरे पक्ष ने रामफूल व उसके साथियों पर मारपीट का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवाया था. रामफूल के शव का पोस्टमार्टम सोमवार को मेडिकल बोर्ड से करवाया गया. मामले में हत्या का प्रकरण भी दर्ज किया गया है.
उद्योग नगर थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि घटनाक्रम रविवार रात देर रात को गायत्री नगर में हुआ. इस मामले में रामगंजमंडी तहसील निवासी कालूलाल और उसका बेटा बिट्टू थाने पर आए थे. उन्होंने बताया कि वे गायत्री विहार में काम पर जा रहे थे. जहां पर रामफूल और उनके साथियों ने उनके साथ झगड़ा किया. जिसमें बिट्टू के सिर में चोट आई. इस पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया था. मौके पर पुलिस गई, तब कोई भी व्यक्ति नहीं मिला था.
उन्होंने बताया कि इसके करीब 2 घंटे बाद देर रात 12 बजे पुलिस को एमबीएस पुलिस चौकी से सूचना मिली कि रामाजी की टापरिया निवासी रामफूल को अस्पताल लाया गया था. जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. एफएसएल टीम और एमओबी टीम को मौके पर बुलाया गया. सीआई जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि घटना के समय हुई मारपीट में रामफूल मौके पर ही गिर गया था. उसके साथ लाठी-डंडे से मारपीट हुई थी.
सर्दी से बचाव के लिए अलाव तापते समय हुआ विवाद: असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शूरवीर सिंह ने बताया कि मृतक रामफूल के शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया है. इन लोगों के बीच में निर्माणाधीन मकान की चौकीदारी करने को लेकर विवाद हुआ था. इनमें लाठियों-डंडे और अन्य हथियारों से आपस में मारपीट हुई थी. आगे घटनाक्रम क्या रहा, इसका खुलासा जांच में ही हो पाएगा. रामफूल के रिश्तेदारों का कहना है कि झगड़ा अलाव तापते समय हुआ था.