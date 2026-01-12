ETV Bharat / state

निर्माणाधीन मकान की चौकीदारी को लेकर हुए विवाद में हत्या, दो पक्षों में हुई थी मारपीट

मृतक चौकीदार ( ETV Bharat Kota )

कोटा: शहर के उद्योग नगर थाना इलाके में निर्माणाधीन मकान की चौकीदारी के विवाद में हत्या का मामला सामने आया है. जिसमें एक चौकीदार पक्ष ने दूसरे चौकीदार की हत्या साथियों के साथ मिलकर कर दी. इस मामले में दूसरे पक्ष ने रामफूल व उसके साथियों पर मारपीट का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवाया था. रामफूल के शव का पोस्टमार्टम सोमवार को मेडिकल बोर्ड से करवाया गया. मामले में हत्या का प्रकरण भी दर्ज किया गया है. उद्योग नगर थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि घटनाक्रम रविवार रात देर रात को गायत्री नगर में हुआ. इस मामले में रामगंजमंडी तहसील निवासी कालूलाल और उसका बेटा बिट्टू थाने पर आए थे. उन्होंने बताया कि वे गायत्री विहार में काम पर जा रहे थे. जहां पर रामफूल और उनके साथियों ने उनके साथ झगड़ा किया. जिसमें बिट्टू के सिर में चोट आई. इस पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया था. मौके पर पुलिस गई, तब कोई भी व्यक्ति नहीं मिला था. पढ़ें: मामूली विवाद में हत्या, उदयपुर में दोस्त ने ही पीठ में छुरा घोंपा