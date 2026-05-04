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यमुनानगर में हत्या से सनसनी, गंडासे से हमला, 6 के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज

यमुनानगर में गंडासे से हत्या ( ETV Bharat )

यमुनानगर: हमीदा क्षेत्र में बीती रात मामूली कहासुनी के चलते एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई. आरोप है कि पड़ोसी ने अपने परिजनों के साथ मिलकर घर के बाहर टहलने निकले व्यक्ति पर गंडासे से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल अवस्था में परिजन उसे एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने उसे पीजीआई रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. खेतीबाड़ी का काम करता था मृतकः मृतक की पहचान यमुनानगर के हमीदा के गुजरान मोहल्ला निवासी 42 वर्षीय मेहंदी हसन के रूप में हुई है. वह खेतीबाड़ी का काम करता था और दो बच्चों का पिता था. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल, यमुनानगर के शवगृह में रखवाया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. यमुनानगर में हत्या से सनसनी (ETV Bharat) क्या बोले मृतक के परिजनः मृतक के चचेरे भाई कईयूम ने बताया कि "मेहंदी हसन अपनी बैठक में था. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला अवैश भी वहां आ गया. बैठक में बैठे-बैठे दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. वहां मौजूद अन्य लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों को शांत कराया, जिसके बाद वे अपने-अपने घर चले गए."