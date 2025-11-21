ETV Bharat / state

बिहार में आभूषण कारोबारी की हत्या, रॉड से पीट पीटकर मार डाला

वैशाली में आभूषण कारोबारी की हत्या कर दी गयी. घटना के बाद से इलाके में पुलिस कैंप कर रही है.

वैशाली में आभूषण कारोबारी की हत्या
वैशाली में आभूषण कारोबारी की हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 21, 2025 at 9:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वैशाली: बिहार के वैशाली में हत्या का मामला सामने आया है. अपराधियों ने क्रूरतापूर्वक घटना को अंजाम दिया है. लोहे की रॉड और बांस से पीट पीटकर मौत के घात उतार दिया. घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया है. इस हमले में उसका दोस्त प्रिंस कुमार भी चपेट में आया था, लेकिन वह भागकर किसी तरह जान बचाया.

दोस्त ने भागकर बचायी जान: प्रिंस भागकर अपने गांव पहुंचा और लोगों को घटना की जानकारी दी. जब तक लोग वहां पहुंचे आरोपी फरार हो गया था. मृतक की पहचान हिमांशु कुमार के रूप में हुई है. मृतक के पिता रंजीत शाह ने बताया कि गुरुवार शाम 8 बजे की घटना है. उसे बुरी तरह पीटा गया.

गोपाल मंडल, सदर एसडीपीओ-2 (ETV Bharat)

दो व्यक्ति पर आरोप: पिता ने बताया कि सूचना मिलते ही हमलोग प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे. वहां से सदर अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. दोस्त का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है. मृतक के पिता ने चकलहलाद बाजार में ही आभूषण की दुकान चलाने वाले जय प्रकाश राय उर्फ प्रमोद राय और विनोद राय पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है. कहा कि यही दोनों भाई मिलकर मेरे बेटे की हत्या कर दी.

"25 साल से आभूषण की दुकान का संचालन कर रहे हैं. दो-तीन साल पहले बेटा इंटर पास किया है. इसके बाद दुकान में ही काम करता था. दुश्मनी के कारण मेरे बेटे की हत्या कर दी गयी." -रंजीत शाह, मृतक का पिता

वैशाली में आभूषण कारोबारी की हत्या
वैशाली में आभूषण कारोबारी की हत्या (ETV Bharat)

बहन की होनी थी शादी: रंजीत शाह ने बताया कि घर में शादी समारोह होना था. मृतक की बड़ी बहन की शादी थी. बीते 14 नवंबर को रिश्ता तय हुआ था, लेकिन इसी बीच इस तरह की घटना हो गयी है. पिता ने पुलिस से अतिशीघ्र कार्रवाई की मांग की है.

छानबीन में जुटी पुलिस: घटना गुरुवार की देर शाम वैशाली थाना क्षेत्र की है. दाउदनगर के नंदलालपुरा गांव में रंजीत शाह के पुत्र कल शाम में दुकान से एक लड़का प्रिंस कुमार के साथ किसी से मिलने जा रहा था. इसी क्रम में इब्राहिमपुर गांव में कुछ अज्ञात व्यक्ति लाठी डंडे से मारकर जख्मी कर दिया. अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गयी.

वैशाली में आभूषण कारोबारी की हत्या
वैशाली में आभूषण कारोबारी की हत्या (ETV Bharat)

"आपसी रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया है. दो व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. परिजनों के आवेदन के अनुसार प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. घटनास्थल पर FSL की टीम भी जांच कर रही है." -गोपाल मंडल, सदर एसडीपीओ-2

ये भी पढ़ें: बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या, मोतिहारी में घर के बाहर मारी गोली

TAGGED:

MURDER IN VAISHALI
वैशाली में आभूषण दुकानदार की हत्या
वैशाली में हत्या
VAISHALI NEWS
VAISHALI MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नीतीश कुमार की 26 मंत्रियों की टीम तैयार, किस पार्टी से कितने को मिली जगह, देखें पूरी लिस्ट

जानिए नीतीश के उन 10 मंत्रियों के बारे में जिन्होंने पहली बार ली है मंत्री पद की शपथ

स्कूटर से दवा का कारोबार.. अब स्पीकर बनकर चलाएंगे सदन! 9वीं बार के MLA की दिलचस्प कहानी, दोस्तों की जुबानी

बिहार की नई NDA सरकार के सामने 25 बड़ी चुनौतियां.. वादों को धरातल पर उतारने के लिए कहां से आएंगे पैसे?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.