बिहार में आभूषण कारोबारी की हत्या, रॉड से पीट पीटकर मार डाला
वैशाली में आभूषण कारोबारी की हत्या कर दी गयी. घटना के बाद से इलाके में पुलिस कैंप कर रही है.
Published : November 21, 2025 at 9:01 PM IST
वैशाली: बिहार के वैशाली में हत्या का मामला सामने आया है. अपराधियों ने क्रूरतापूर्वक घटना को अंजाम दिया है. लोहे की रॉड और बांस से पीट पीटकर मौत के घात उतार दिया. घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया है. इस हमले में उसका दोस्त प्रिंस कुमार भी चपेट में आया था, लेकिन वह भागकर किसी तरह जान बचाया.
दोस्त ने भागकर बचायी जान: प्रिंस भागकर अपने गांव पहुंचा और लोगों को घटना की जानकारी दी. जब तक लोग वहां पहुंचे आरोपी फरार हो गया था. मृतक की पहचान हिमांशु कुमार के रूप में हुई है. मृतक के पिता रंजीत शाह ने बताया कि गुरुवार शाम 8 बजे की घटना है. उसे बुरी तरह पीटा गया.
दो व्यक्ति पर आरोप: पिता ने बताया कि सूचना मिलते ही हमलोग प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे. वहां से सदर अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. दोस्त का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है. मृतक के पिता ने चकलहलाद बाजार में ही आभूषण की दुकान चलाने वाले जय प्रकाश राय उर्फ प्रमोद राय और विनोद राय पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है. कहा कि यही दोनों भाई मिलकर मेरे बेटे की हत्या कर दी.
"25 साल से आभूषण की दुकान का संचालन कर रहे हैं. दो-तीन साल पहले बेटा इंटर पास किया है. इसके बाद दुकान में ही काम करता था. दुश्मनी के कारण मेरे बेटे की हत्या कर दी गयी." -रंजीत शाह, मृतक का पिता
बहन की होनी थी शादी: रंजीत शाह ने बताया कि घर में शादी समारोह होना था. मृतक की बड़ी बहन की शादी थी. बीते 14 नवंबर को रिश्ता तय हुआ था, लेकिन इसी बीच इस तरह की घटना हो गयी है. पिता ने पुलिस से अतिशीघ्र कार्रवाई की मांग की है.
छानबीन में जुटी पुलिस: घटना गुरुवार की देर शाम वैशाली थाना क्षेत्र की है. दाउदनगर के नंदलालपुरा गांव में रंजीत शाह के पुत्र कल शाम में दुकान से एक लड़का प्रिंस कुमार के साथ किसी से मिलने जा रहा था. इसी क्रम में इब्राहिमपुर गांव में कुछ अज्ञात व्यक्ति लाठी डंडे से मारकर जख्मी कर दिया. अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गयी.
"आपसी रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया है. दो व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. परिजनों के आवेदन के अनुसार प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. घटनास्थल पर FSL की टीम भी जांच कर रही है." -गोपाल मंडल, सदर एसडीपीओ-2
