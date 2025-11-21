ETV Bharat / state

बिहार में आभूषण कारोबारी की हत्या, रॉड से पीट पीटकर मार डाला

वैशाली में आभूषण कारोबारी की हत्या ( ETV Bharat )

वैशाली: बिहार के वैशाली में हत्या का मामला सामने आया है. अपराधियों ने क्रूरतापूर्वक घटना को अंजाम दिया है. लोहे की रॉड और बांस से पीट पीटकर मौत के घात उतार दिया. घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया है. इस हमले में उसका दोस्त प्रिंस कुमार भी चपेट में आया था, लेकिन वह भागकर किसी तरह जान बचाया. दोस्त ने भागकर बचायी जान: प्रिंस भागकर अपने गांव पहुंचा और लोगों को घटना की जानकारी दी. जब तक लोग वहां पहुंचे आरोपी फरार हो गया था. मृतक की पहचान हिमांशु कुमार के रूप में हुई है. मृतक के पिता रंजीत शाह ने बताया कि गुरुवार शाम 8 बजे की घटना है. उसे बुरी तरह पीटा गया. गोपाल मंडल, सदर एसडीपीओ-2 (ETV Bharat) दो व्यक्ति पर आरोप: पिता ने बताया कि सूचना मिलते ही हमलोग प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे. वहां से सदर अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. दोस्त का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है. मृतक के पिता ने चकलहलाद बाजार में ही आभूषण की दुकान चलाने वाले जय प्रकाश राय उर्फ प्रमोद राय और विनोद राय पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है. कहा कि यही दोनों भाई मिलकर मेरे बेटे की हत्या कर दी.