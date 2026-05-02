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मिर्जापुर में युवक की गोली मारकर हत्या, आगरा में किशोर को चाकू से गोद डाला

यूपी के दो जिलों मिर्जापुर और आगरा में हत्या की वारदातें हुईं.

मिर्जापुर में युवक की हत्या.
मिर्जापुर में युवक की हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 10:35 AM IST

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मिर्जापुर/आगरा : मिर्जापुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नारीबारी गांव में बहुभोज कार्यक्रम में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर घटना की जांच में शुरू कर दी है. वहीं आगरा के बसई जगनेर थाना क्षेत्र के गांव रंधीरपुरा में खेत से तरबूज तोड़ने पर किशोर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. किशोर के पिता ने बंटाईदारों पर बेटे की निर्मम हत्या का आरोप लगाया है.

मिर्जापुर में देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नारीबारी गांव में शुक्रवार देर रात बहुभोज कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद में 22 वर्षीय युवक की गोली लगने से मौत हो गई. बताया गया कि देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के राजापुर गांव के रहने वाले अजय (22) और बुंदेला रानीबारी गांव में आयोजित बहुभोज कार्यक्रम में गए थे. बहुभोज कार्यक्रम में खाना खाने के बाद दोनों में विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर बुंदेला ने अजय पर फायरिंग कर दी. जिसे अजय गंभीर रूप से घायल हो गया. आननफानन लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

अजय के पिता भूतनाथ ने बताया कि बहुभुज कार्यक्रम में बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. जमीन रंजिश में बेटे की हत्या की गई है. अपर पुलिस अधीक्षक सिटी नितेश कुमार सिंह ने बताया कि अजय के पिता भूतनाथ की तहरीर पर नामजद व्यक्ति बुंदेला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. शव को पोस्टमार्टम को भेजा गया है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा. -




आगरा में खेत से तरबूज तोड़ने पर किशोर की हत्या, आंखें निकालने का आरोप

बसई जगनेर थाना क्षेत्र के गांव रंधीरपुरा में शुक्रवार देर शाम दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया गया. खेत से तरबूज तोड़ने पर 13 वर्षीय किशोर की निर्मम हत्या कर दी गई. हमलावरों ने चाकू से किशोर के चेहरे को क्षत विक्षत कर दिया. आरोपियों के समुदाय विशेष के होने की वजह से गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात है. साथ ही पुलिस ने दो आरोपियों के हिरासत में लिया है.

बसई जगनेर थाना के गांव रंधीरपुरा निवासी नरेश कुशवाहा ने पुलिस को बताया कि 13 वर्षीय बेटा अमृत उर्फ छोटू शुक्रवार दोपहर खेतों की ओर गया था. देर शाम तक बेटा नहीं लौटा तो उसकी तलाश में बहन उसे खोजते हुए खेत पहुंची. खेत में छोटू का खून से लथपथ शव पड़ा देख उसने घरवालों के सूचना दी. शव के पास ही एक थैली में तरबूज और एक चाकू भी पड़ा था. छोटू की हत्या की खबर फैसलते में बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्र हो गए.

किशोर की हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. नरेश कुशवाह के अनुसार उन्होंने अपना खेत गांव के ही एक व्यक्ति को बंटाई पर दिया है. वह सब्जी बेचने का काम करता है. बंटाई पर दिए खेत में फिलवक्त तरबूज लगे हैं. शुक्रवार दोपहर में बेटा अमृत उर्फ छोटू खेतों पर तरबूज लेने गया था. जहां बंटाईदारों ने ही बेटे की निर्मम हत्या कर दी.




डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह ने बताया कि किशोर के पिता की तहरीर पर 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है. दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगी हुई हैं.

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